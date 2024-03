General de la Fuerza Aérea asegura que, cada mes, más de mil drones violan la seguridad en la frontera Sur

Gregory Guillot, general a cargo del Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica (NORAD), asegura que, cada mes, más de mil drones a traviesan la frontera procedentes de México con el objetivo de internarse en el territorio nacional.

Durante una audiencia del Comité de Servicios Armados del Senado celebrada esta semana, el militar de alto rango aseguró que las incursiones de aviones no tripulados en la frontera limítrofe con México resulta “alarmante” e incluso podría llegar a representar una amenaza para la seguridad nacional.

“La cantidad de incursiones fue algo que me alarmó cuando asumí el mando el mes pasado. No sé el número real, no creo que nadie lo sepa, pero son miles”, expresó.

Posteriormente, ante la presión ejercida por el senador Ted Budd, republicano por Carolina del Norte, al cuestionarlo sobre un número determinado de avistamientos de drones, el general no titubeó al responder.

“Probablemente podamos tener más de mil por mes. Veo que el potencial no hace más que crecer”, enfatizó.

De acuerdo con informes de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, la presencia de drones cruzando el espacio aéreo de la nación desde México podría estar relacionado con el rastreó sobre la ubicación de las autoridades en los pasos fronterizos en tiempo real, pues de esa manera los cárteles detectan las zonas más vulnerables a la vigilancia y, a través de ellas, ingresan drogas o inmigrantes al territorio nacional.

El empleo de drones realizado por los carteles en la frontera sur les permite detectar las zonas más vulnerables para introducir drogas e inmigrantes hacia Estados Unidos. (Crédito: Andrew Harnik / AP)

El año pasado, durante una comparecencia ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, Gloria Chávez, agente jefa de patrulla del sector del Valle del Río Grande, indicó que en su sector se habían reportado más de 10,000 incursiones de drones y un promedio de 25,000 avistamientos.

De acuerdo con la representante de la ley, el crimen organizado que opera desde México posee más recursos con respecto a los destinados por el gobierno estadounidense para blindar la frontera sur.

“Los adversarios tienen 17 veces más aviones no tripulados, el doble de horas de vuelo y financiación ilimitada para hacer crecer sus operaciones”, señaló.

Lo cierto es que, hasta el momento, no exista una estrategia definida por parte del gobierno para hacerle frente a este problema.

Sigue leyendo:

* Fracasa recaudación de fondos de Greg Abbott para cubrir gastos de traslado de migrantes en autobús

* Exjefe de la Patrulla Fronteriza afirma que el gobierno se ha equivocado en el tema migratorio

* Biden en la frontera: “Ya es hora de actuar” en materia de inmigración