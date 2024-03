Andrés Nocioni salió en defensa de ‘Manu’ Ginobili y atacó con todo al ex NBA, Gilbert Arenas

Emanuel ‘Manu’ Ginobili fue uno de los jugadores más icónicos de toda la NBA cada vez que pisaba una cancha y debía hacer frente para hacer todo lo necesario por conseguir la victoria para los San Antonio Spurs. El argentino ha recibido el reconocimiento por distintas figuras de gran influencia en la liga; el oriundo de Bahía Blanca y ganador de cuatro campeonatos de la mejor liga del mundo mantiene un legado indiscutible para muchos, a excepción del base estadounidense y ex jugador de la NBA, Gilbert Arenas, quien estuvo en la liga un total de 11 años con cuatro equipos distintos.

Arenas no está de acuerdo con los comentarios positivos hacia Ginobili

El ex Golden State Warriors, Washington Wizards, Orlando Magic y Memphis Grizzlies hizo vida en la liga al mismo tiempo que el argentino, pero parece tener punto de vista diferente al de algunos o muchos en cuanto a ‘Manu’ Ginobili.

Las disyuntivas de Arenas en cuanto a lo que fue el argentino en la NBA tienen larda data y en varias oportunidades ha hablado en distintos tonos, siendo el último uno que hizo explotar a más no poder a otro ex NBA y argentino, Andrés ‘Chapu’ Nocioni, quien en esta ocasión decidió salir en defensa de su amigo y ex compañero de la selección nacional de Argentina.

Nocioni se peleó con Gilbert Arenas, exfigura de la NBA



El exjugador, que integra la "Generación Dorada" defendió a Ginóbili de una feroz crítica

Comenzó la guerra en redes

“¿A este idiota qué le pasó? Atacó a los europeos y ahora se mete con Manu. ¡Se mira el paquete completo papi! A vos te faltaron unas cuantas frutas. Gil!”, escribió el Chapu en una storie de su cuenta oficial de Instagram en la que citó al ex jugador para responderle la declaración que había replicado la cuenta El triplero NBA: “No intentes compararme con el maldito Manu Ginóbili, él era un jugador de banca y fue cargado por Duncan y Parker”, dijo este ex base de 42 años quien también hizo vida con los Shanghai Sharks de China. El ex Chicago Bulls, Sacramento Kings y Philadelphia 76ers musicalizó su respuesta con el tema “el payaso plim plim”.

Arenas ni corto ni perezoso también tuvo una respuesta inmediata: “No estoy seguro de lo que dice, pero estoy seguro de que están de acuerdo conmigo (que no podía guardarme para la mierda) Chapu Nocioni, ¿todavía estás enojado por ese tiro ganador en los playoffs?”, ironizó Arena.

El argentino hizo de todo menos poner el pie en el freno y contestó de la siguiente manera: “No es por mí, amigo, es por Manu y tu no le atas los cordones. Una cosa más, es 2024, si no entiendes, usa un traductor”. El ex Washington volvió a apuntarle:” Es 2024, si yo soy el payaso tu eres el cliente. Bienvenido al mayor espectáculo del mundo. Vuelve pronto”.

‘Chapu’ quien también hizo vida en el baloncesto europeo, replicó lo siguiente: “No, gracias. Tengo mi propio show pero sin payasos”. Y del otro lado la siguieron: “Un espectáculo sin payasos para entretener es un poco como tu carrera (sintonizaré cuando me aburra)”.

Arenas había hablando de ‘Manu’ en el pasado

Para el año 2022 Arenas había puesto en duda la capacidad del escolta argentino y lo comparó incluso con un colega que también jugaba en la misma posición y era 6to hombre regular en la liga: “Es difícil convencerme de que Ginóbili es individualmente mejor que Jamal Crawford. Miraremos sus currículums y diremos ‘Ginóbili tiene 4 anillos’. ¿A quién vas a tomar 1 contra 1? ‘Voy a tomar a Jamal’, puesto que estamos hablando de mejor jugador ¿no? Así es como lo evalúo. Manu estuvo increíble en esa estructura, pero cuando hablamos de juego individual, no está entre los 5 mejores sextos hombres de todos los tiempos”.

