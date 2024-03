Galilea Montijo revela detalles de una relación tóxica del pasado: “Me amenazó si lo dejaba”

La presentadora y actriz mexicana Galilea Montijo se sinceró sobre una relación tóxica del pasado. En el programa ‘Netas Divinas’, Montijo aseguró que “Me daba cuenta, yo quería salirme, pero él era demasiado ‘¡no! ¡Si no eres mía no eres de nadie!’”

Montijo aseveró que se sintió acosada por su expareja y que intentó terminar en múltiples ocasiones y que tuvo que recurrir a su mamá para que la ayudara.

“Le tuve que hablar a su mamá porque no era . Le hablé a su mamá porque era muy linda conmigo”, contó.

Más adelante, relató “Le dije ‘señora le suplico, por favor, que mande por su hijo. Porque si él cree que estoy sola está muy equivocado. Tengo mucha gente que me quiere y que puede ver por mí’”.

La actriz aseguró que era “una relación muy tóxica” y que vivió una de las situaciones más difíciles en su vida, ya que él la amenazó si lo dejaba.

Dijo que su expareja le dijo que “si me dejas, me mato” y en ese momento, fue que su mamá lo llamó y le pidió que regresara a su país.

Galilea expresó que no cayó en chantajes

En el programa, ‘Netas Divinas’ explicó que no “cayó en chantajes” y que se alejó cuando se dio cuenta que no estaba interesada en continuar con esa relación problemática.

“No quería andar con él, pero caí porque era todo lo contrario. Por eso terminé enamorada y luego se transformó”, manifestó.

Entre sus otras confesiones, añadió que “Me perseguía en un carro ¡Ay no, no, no! Horrible, hasta que entendió que yo no quería nada y ya se regresó y ya no supe absolutamente nada de él”.

Galilea Montijo y su nueva pareja

La presentadora de ‘Hoy’, se ha caracterizado por hablar abiertamente de sus relaciones. Montijo estuvo 11 años con el expolítico y empresario Fernando Reina, con quien comparte un hijo llamado Mateo.

En una entrevista exclusiva con People en Español, en mayo de 2023, explicó que la relación culminó en “buenos términos” y que estaba agradecida por esa etapa de su vida.

“Estoy muy agradecida por tener trabajo todos los días, en estos momentos en el trabajo me estoy refugiando que es algo que amo. No puedo encerrarme en casa”, confesó en esa oportunidad.

Además, dijo “Siempre he creído que la terapia es un diccionario que tenemos los seres humanos porque muchas veces te hacen ver otras cosas, se vuelven como tu conciencia de alguna manera”.

“Te puedo decir que me siento como en una montaña rusa de emociones. Nunca pensé que un divorcio fuera tan difícil y tan doloroso. Cambia tu vida por completo, cambia tu rutina por completo”, aclaró a la revista.

Galilea Montijo y novio en la alfombra de la 36 edición de “Premio Lo Nuestro” (Univision) a la música latina/Miami, 22 de febrero 2024. Crédito: Rolando Rodríguez/Mezcalent.

Pese a su difícil proceso, la estrella mexicana se encuentra en otra etapa de su vida y recibió el año nuevo junto a su novio, el modelo Isaac Moreno en Balí, Indonesia.

De acuerdo a la revista Quien, Montijo y Moreno se conocieron en el 2022 y en el 2023 oficializaron su romance, después del divorcio de la presentadora.

Isaac Moreno es de origen español, es influencer y se dedica al modelaje.

Seguir leyendo: