Eduardo Santamarina celebra sus 15 años de casado con Mayrín Villanueva con nuevo look, ¡ahora es rubio!

El actor Eduardo Santamarina se ha vuelto el centro de atención en redes sociales gracias a su más reciente celebración de aniversario con Mayrín Villanueva. Sin embargo, no fue la romántica escapada la que desató una ola de comentarios en redes, sino el interesante cambio de look que portó para la ocasión.

Fue desde su perfil oficial de Instagram que el protagonista de “Yo amo a Juan Querendón” publicó un video en el que dio una probadita del fin de semana especial que organizó para su esposa con motivo de su aniversario de boda número 15.

“Gracias por las atenciones y el servicio, enhorabuena!!! La pasamos SÚPER”, escribió el famoso para acompañar el video que a solo unas horas de publicarse ya había causado revuelo por mostrar la transformación física a la que el veracruzano se sometió.

Y es que Eduardo Santamarina le dijo adiós a su característica cabellera y barba “sal y pimienta” para darle la bienvenida a un rubio platinado que acompañó con una cara recién afeitada. ¿Será este el indicio de que un nuevo proyecto ha tocado a su puerta?

Como era de esperarse, las opiniones divididas surgieron en cuestión de horas a través de la sección de comentarios. Mientras algunos aseguraron que dicho look lo desfavorecía, otros lo llenaron de piropos.

“Wooow se ve espectacular”, “Woow que tal tu cambio de look es para un personaje o algo?”, “Bellísima pareja, que bueno que no les da miedo experimentar”, “Guapísimo Santamarina, no hagas caso a las críticas” y “Lindísimos”, son algunos de los comentarios que recibió.

Además de sus fanáticos, fue la propia Marín Villanueva quien se encargó de demostrarle que no le presta atención al ‘qué dirán’: “Te amoooo. Que buen plan, ya me gusto para cada semana”, escribió desde su cuenta oficial.

