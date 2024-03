Eduardo Santamarina responde contundente a los rumores de divorcio con Mayrín Villanueva

Durante las últimas semanas, la parejita conformada por Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva ha sido el blanco de especulaciones sobre una supuesta crisis matrimonial que estarían viviendo a poco tiempo de cumplir 15 años juntos. Sin embargo, el actor decidió salir a callar los rumores de divorcio como solo él lo sabe hacer.

En un breve encuentro con la prensa, el protagonista de melodramas como “Yo amo a Juan Querendón” y “Ni contigo, ni sin ti” decidió poner un alto a los dimes y diretes asegurando que su matrimonio con la mexicana va viento en popa.

“El día 28 cumplimos 15 años de casados y ya nos estaban divorciando… Pero ya nos la sabemos, que así es esto, dicen tantas cosas. De repente te matan, dicen: ‘Ya se nos adelantó’, toco madera. Aquí los dos estamos vivitos y coleando y tampoco estamos divorciados…”, contó el famoso a las cámaras de diversos medios.

Dentro de sus declaraciones, Eduardo Santamarina afirmó sentirse pleno en el ámbito amoroso y no tardó en regalarle una ola de halagos a su esposa, Mayrín Villanueva: “Festejamos 15 años maravillosos con una gran familia, tengo a bien decirles que tengo una mujer maravillosa, enorme, bella pero más que por fuera por dentro”, explicó.

Al ser cuestionado sobre su opinión ante los rumores de separación que surgen “de vez en cuando”, el histrión aseguró que su profesión los ha llevado a estar cada vez más acostumbrados a las especulaciones. No obstante, estas no les afectan: “Lo tomamos mucho humor porque ya a los dos se nos resbalan las cosas, los dos estamos vacunados, ya llevamos muchos años en esto, ya nos la sabemos, no pasa nada, esos comentarios van a seguir”.

Para finalizar argumentó que de estar pasando por un proceso de divorcio con Villanueva, el público ya se habría enterado: “Esas cosas no se pueden tapar con un dedo, cuando hay un divorcio, te separas y tan, tan, ¿cuánto puedes alargar un suceso así?, no mucho, hoy en día como está todo tendrías que estar en tu casa, en una burbuja, para que no se filtre ningún tipo de información, para donde te asomes, se va a saber, no hagan caso”,

Cabe recalcar que dichas declaraciones surgen a solo unos días de que la propia Mayrín Villanueva tomara la palabra para desmentir esta versión sobre su relación con el veracruzano.

