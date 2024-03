Jon Bon Jovi no sabe aún si hará una gira, pues se recupera de una cirugía

Jon Bon Jovi tiene todo listo para el lanzamiento de su álbum Forever este verano, pero una próxima gira promocional es algo todavía incierto para él, ya que sigue recuperándose de una operación que le hicieron en las cuerdas vocales en 2022.

En una entrevista para la estación Mix 104.1 de Boston el cantante de 62 años reveló qué es lo que lo hace dudar sobre ofrecer decenas de conciertos: “No sé. Mi deseo es hacer una gira el año que viene, pero aún estoy recuperándome de una cirugía mayor. Aunque pude tomarme mi tiempo y grabar una canción por día cuando hice el disco, al final mi necesidad, mi deseo, es poder cantar dos horas y media por día, cuatro noches a la semana, durante meses. Y por eso estoy trabajando para lograr ese objetivo”.

Aunque Forever estará disponible hasta el 7 de junio, el grupo Bon Jovi ya ha lanzado el primer sencillo, titulado “Legendary”. Jon también comentó que la canción está dedicada a su esposa Dorothea Hurley, con quien lleva casado 35 años. “La chica de ojos marrones de la que hablo en la canción es mi esposa. Ella ha estado ahí fielmente durante todo este proceso. Ahí está. Eso es lo que soy a los 62 años”.

Jon Bon Jovi formó el grupo junto con el guitarrista Richie Sambora, y con motivo del 40 aniversario del lanzamiento de su primer álbum la plataforma de streaming Hulu estrenará el 26 de abril “Thank You, Goodnight”, un documental de cuatro partes dirigido por Gotham Chopra que mostrará decenas de entrevistas con arreglistas, compositores, productores e integrantes de la banda. Sin embargo, Jon no ha tenido contacto con Richie desde hace muchos años, cuando éste súbitamente no se presentó a uno de los ensayos.

“No estamos en contacto porque (Richie) ya no está más en la organización”, comentó el cantante. “(Eso) no significa que no haya amor para siempre, pero hace 11 años que él simplemente ya no apareció. Y había problemas emocionales con los que estaba lidiando como padre soltero, y había problemas de abuso de sustancias que, ya sabes… (El bajista) Phil X tuvo que aparecer una vez, y luego Phil X tuvo que aparecer en otra ocasión. Y luego, de nuevo, había un show esa noche. ¿Qué vamos a hacer?” Las entrevistas de Jon Bon Jovi y Richie Sambora que se verán en “Thank You, Goodnight” fueron grabadas por separado.

