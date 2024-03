Claves de motivos que podrían afectar el voto latino en 2024

Hay al menos seis motivos que afectan el voto latino en los Estados Unidos, incluidos cambios en leyes sobre registros.

Reportes por separado del Fondo Educativo NALEO y del Brennan Center for Justice revelan las complicaciones para los latinos que pueden afectar su voto.

NALEO, por ejemplo, señala que la economía (1), el impacto continuo de la pandemia de COVID-19 en los latinos y el acceso electoral (2), las tendencias de naturalización (3), cambios en las leyes y prácticas de registro de votantes (4).

También exponen problemas en la inversión en la movilización de votantes latinos por parte de candidatos y partidos políticos pueden afectar el voto (5).

Aunque NALEO estima que 17 millones de latinos podrían votar en las elecciones del 5 de noviembre, la cifra podría variar dependiendo también del acercamiento de los partidos.

“Los candidatos y los partidos políticos deben invertir recursos significativos en una movilización sostenida de votantes latinos elegibles”, indica el reporte de proyección.

Aunque podría haber un incremento del 6.5 por ciento en cuanto a los votantes latinos, la cifra de personas dispuestas a votar está alejada de los más de 36 millones de personas elegibles para ejercer el voto.

“Los latinos no es que no quieran ir a votar o no piensan que las elecciones no son importantes, lo que hemos visto es que la comunidad latina sí dice que es importante votar”, explicó Dorian Caal, director de Investigación sobre Participación Cívica en el Fondo Educativo NALEO, en el podcast “El Diario Sin Límites”.

Agregó que además de las inversiones en campañas, los candidatos deben hablar con los latinos sobre los problemas que les preocupan.

“Es importante hablar con la comunidad latina sobre asuntos que son importantes para la comunidad, no simplemente decir que están interesados en inmigración y sólo hablar de inmigración, los asuntos son varios, ¿cómo es que un candidato va a hacer una vida mejor?”, dijo Caal.

La disparidad racial

Un reporte del Brennan Center for Justice revela que en una década ha aumentado la disparidad sobre el voto de comunidades de color, incluidos los latinos.

“Descubrimos que esta brecha ha estado aumentando constantemente desde 2012 y está creciendo con más velocidad en las partes del país que antes estaban protegidas por la Sección 5 de la Ley de Derecho al Voto de 1965, sección que fue suspendida por la Corte Suprema en 2013 luego de su decisión en la causa Shelby County v. Holder”, indica el reporte del Brennan.

De hecho, la investigación indica que entre los votantes latinos esa brecha fue mayor que otros gruspo, ya que fue de 22 puntos porcentuales menor que la de los votantes blancos.

“Si bien en 2022 también fue alta la brecha de votantes negros, de 16 puntos porcentuales, y los votantes de origen asiático, de 15 puntos, se perdió una cantidad enorme de posibles votos latinos”, se advierte. “Si la tasa de participación de estos votantes hubiese sido equivalente a la de los blancos en 2022, los latinos habrían emitido 6.6 millones de votos adicionales”.

El Brennan señala que los factores socioeconómicos no pueden ser considerados como un argumento crucial en la falta de emisión de votos.

“Persisten las brechas tanto en barrios de altos ingresos como en los de bajos ingresos”, indica.

El reporte considera que la única forma de enfrentar esa brecha es aprobar la Ley para Promover el Derecho al Voto de John R. Lewis.

