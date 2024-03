Ricardo Casares regresó al set de Venga la Alegría tras sufrir un infarto el mes pasado

Ricardo Casares regresó a Venga la Alegría. Tras tres semanas de reposo luego de sufrir un infarto, presentador mexicano se unió a sus compañeros de programa la mañana de este lunes.

Casares fue recibido con mucho cariño por sus compañeros, quienes prepararon un recibimiento especial para el presentador del programa de TV Azteca.

El equipo de Venga la Alegría puso una alfombra roja en las inmediaciones del set para recibir a Casares, quien apenas entró al foro fue recibido entre besos y abrazos de sus compañeros, quienes también le dedicaron algunas palabras de felicidad por tenerlo de regreso.

Al aparecer en pantalla, Casares también se tomó un momento para agradecer a los médicos y enfermeras que lo atendieron durante el tiempo que estuvo en el hospital y también a todas las personas que lo apoyaron durante su recuperación.

“Se me seca la boca de la emoción, el cariño que he recibido estos días y el cariño que ha recibido mi familia y todos los mensajes, y cada una de las muestras de cariño, créanme que son gasolina para regresar, estoy muy emocionado, cuando estoy de vacaciones -la verdad- nunca veo Venga la alegría, es como para descansar y recargar pilas y estas tres semanas, que no pude hacer lo que más amo, los veía todos los días, tenemos el mejor trabajo del mundo porque podemos entrar a la casa de millones de personas y esas millones de personas entraron a mi terapia intensiva, a mi cuarto de hospital, y a estar conmigo en mi casa, muchas gracias a todos”, dijo conmovido.

Aunque Casares ha estado ausente físicamente en el programa, el presentador ha seguidor participando en Venga la Alegría a través de videos que envía a sus compañeros.

¿Qué le pasó a Ricardo Casares?

El lunes en la mañana, Ricardo Casares sufrió un infarto minutos antes de salir al aire con el programa Venga la Alegría.

Tras el incidente, TV Azteca confirmó la noticia a través de un video en el que los compañeros de Casares en Venga la Alegría contaron lo que ocurrió antes del programa. “Antes de comenzar, ha sido una mañana difícil para nosotros. Esto es Venga la Alegría, tratamos siempre de dar lo mejor para ustedes y poner la mejor cara”, comienza Patricio Borghetti.

“El show debe continuar, pero ha sido muy difícil esta mañana para nosotros por una situación con nuestro querido Ricky Casares”, agrega antes de que Sergio Sepúlveda tome la palabra para compartir más detalles sobre lo que ocurrió.

“Primero quiero informar a todo el público de Venga la Alegría que Ricardo Casares está bien, pero sí tuvimos un susto importante. Muy temprano, cuando llegamos aquí al canal, un poquito antes de las 8 de la mañana, él presentó un dolor muy intenso en el pecho”, contó Sepúlveda.

Al principio, los compañeros de Casares pensaron que se trataba de un tema gástrico. “Las cosas se empezaron a complicar un poquito, pero estuvimos muy a tiempo de trasladarlo al hospital más cercano”, indicó Sepúlveda, quien aseguró que su compañero está fuera de peligro.

Asimismo, el conductor detalló que Ricardo Casares tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. “Le hicieron un cateterismo porque todo indicaba que tenía una arteria tapada y esto indicaba un infartó”, explicó.

