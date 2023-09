Bailarina mexicana denuncia a Shakira por no pagarle y maltratarla | VIDEO

Foto: Jacopo M. Raule for Fendi / Getty Images

Después de estrenar su reciente sencillo musical “El Jefe”, la famosa cantante, Shakira está en boca de todos después de que una famosa bailarina la acusara de malos tratos. Fue en una entrevista en donde la colombiana quedó exhibida por parte de una de sus colaboradoras.

Durante este 2023 la intérprete de “TQG”, “Suerte” y “Te felicito” ha estado en el ojo del huracán después de confirmar su separación con el exfutbolista profesional, Gerard Piqué, y lanzar varias canciones en las que manda fuertes indirectas a su expareja. Ahora fue señalada por su actitud durante una gira que hizo por México.

En un programa de YouTube de “La Saga”, Jenny García, excolaboradora de “Venga La Alegría” y del “programa Hoy”, rompió el silencio para hablar sobre su experiencia como colaboradora de Shakira en varios de los conciertos que ofreció en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México.

Sin guardarse nada la bailarina profesional recordó que hace unos años tuvo la oportunidad de trabajar con Shakira, pero desafortunadamente la experiencia no resultó como ella esperaba, pues no le pagó ninguna de sus presentaciones y además tenía malos tratos por parte de la cantante.

“Hice doce fechas con y no me pagó. Hubiera trabajado con ella sin goce de pago, pero la manera en la cual nos trató a las bailarinas. Nos volteaba la cara, no nos decía gracias, nos regañó mucho y nos sacó del escenario”, recordó.

Finalmente, la exconductora de “Venga La Alegría” recordó que en una ocasión Shakira la sacó de su camerino sin importarle que estaba en poca ropa. Al parecer la cantante tuvo un problema con su baño y tuvo que ocupar el de Jenny García, pero la situación no fue la apropiada.

“Yo trabajé con la señora y ya no la respeto”, contó.

Después de hacer oficial su separación de Gerard Piqué, con quien procreó a sus dos hijos, Shakira se mudó de la ciudad de Barcelona en España a Miami en Estados Unidos. A su llegada a este país se le relacionó sentimentalmente con el actor, Tom Cruise y con el piloto de la Fórmula 1, Lewis Hamilton.

¡Ruptura con Piqué le hizo perder la fe en el amor a Shakira!

en el marco de la sesión de fotos que protagonizó la sudamericana para la revista Billboard, después de que fuera nombrada la “Mujer del Año”.

Durante esta charla, la sudamericana también reveló más detalles de su ruptura con el ex defensa de la Selección Española y cómo lo está enfrentando.

La colombiana, de 46 años, destacó que por mucho tiempo se dedicó a su casa, a sus hijos y a su pareja, por lo que fue muy doloroso el terminar con su relación que creía que sería para toda la vida, como la de sus padres.

Sin embargo, está consiente que esto no va a suceder, pues hay que recordar que Shakira se separó del ex deportista y ahora empresario después de que este le fuera infiel, presuntamente con Clara Chía, su actual novia.

“Mi más grande sueño en la vida, más que coleccionar discos de platino y Grammys, era criar a mis hijos con su padre, tener una familia, ¿sabes? Pasar por encima de los problemas, de los obstáculos, y superarlos, y envejecer al lado de alguien. Esto ya sé que no lo voy a tener” SHAKIRA

La intérprete de “Te Felicito” también reconoció que fue una pérdida dolorosa esta ruptura, debido a que todos sus planes se vieron afectados. Pero el momento más álgido apenas venía.

Ya que Shakira no pudo soportar más he hizo una muy dura y dolorosa declaración al asegurar que sigue muy afectada por la separación con Piqué, ya que confesó que aún no se siente plena y feliz.

“No creo que todo el mundo tiene acceso a la felicidad. Está reservada para un selecto número de personas y yo no puedo decir que soy parte de este club en este momento. A veces pienso que la felicidad no es para todo el mundo. Hay gente que nace para ser feliz, hay gente que nace para hacer cosas, realizar cosas, servir a la comunidad, hacer”. SHAKIRA

