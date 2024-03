William Valdés rompe el silencio sobre su transformación física: así logró perder 40 libras

La vida del conductor William Valdés dio un giro de 180 grados en julio del 2023, cuando finalmente decidió enfocarse en su bienestar físico y emocional, razón por la que adoptó un nuevo estilo de vida cuyos resultados han quedado registrados a través de redes sociales.

De acuerdo con el también cantante, todo comenzó gracias a un comentario en redes sociales: “Yo no me di cuenta de mi peso o como me estaba viendo en el espejo hasta que me llegó el comentario: ‘wow, que barriga tienes'”, recordó en una charla con People en Español.

“Me vi en el espejo y dije: ‘este no soy yo’. Ya estaba sintiéndome mal y como todos en el mundo de las redes subí un video donde le decía a todos: ‘sí, ¿estoy gordo y qué?, como si estuviera todo bien”, añadió sobre el momento de quiebre.

Sin embargo, más allá de buscar el ejercicio como un medio para alcanzar un “cuerpo envidiable”, lo convirtió en su medicina para la mente y cuerpo.

“En una plática con mi terapeuta le conté lo que me pasó y me dijo: ‘Creo que encontramos tu medicina’. Yo muy perdido le pregunté, y me dijo: ‘vas a empezar a ir al gym ahora mismo. Vas a ir durante 30 días sin parar para que lo conviertas en hábito. Un buen día me levanté de la cama y dije: ‘Si no es ahora, ¿cuándo?’”, argumentó.

Es así como William Valdés se unió al reto de fitness y programa “Te vas s transformar”, de la mano del entrenador Juan Pablo Osorio: “Pesaba casi 200 libras ahora estoy en mi peso normal en 164 libras”, indicó con respecto a los resultados obtenidos en apenas cuatro meses.

Pero para el famoso de 30 años este no ha sido el único beneficio que ha encontrado a través del ejercicio: “En términos de energía, me siento increíble porque estoy motivado hasta para tender la cama y mi ánimo siempre lo mantengo en positivo y con mucha esperanza de todo lo bonito que se viene”.

Según lo revelado por Valdés, sus nuevos hábitos de alimentación son sencillos de seguir. “Mi nutrición cuenta con 2,000 calorías al día”. Esta se combina con una rutina de cardio de 10 minutos para activar el cuerpo antes del desayuno.

“Siempre trato de ir al gym durante una hora que no hay gente para poder entrenar con tranquilidad y enfoque. Cada día es diferente, pero siempre me toca hacer un músculo por día. Si hago pierna son 6 ejercicios para ejercitar los diferentes músculos que tenemos en la parte baja del cuerpo”, dijo para finalizar.

