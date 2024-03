Altair Jarabo revela si está lista para convertirse en madre

A solo dos años de haberse jurado amor eterno junto al empresario Frederic García, la actriz Altair Jarabo decidió sincerarse sobre su matrimonio y contar cuáles dos sus planes para los próximos años. Una de las preguntas del millón: ¿está lista para convertirse en madre? Esto fue lo que respondió.

En una entrevista con Mezcal TV, la mexicana habló con emoción sobre su nuevo proyecto en la pantalla chica, la telenovela “El Amor no tiene Receta”, donde da vida a la malvada Ginebra.

Y si hay alguien tan emocionado como ella por esta nueva oportunidad de traer una villana a la pantalla, se trata de su esposo Frederic García: “Es un logro y un momento que le comparto a mi Fred; él me apoya siempre. En la mañana me dijo: ‘mi amor, vas a ir a presentar tu proyecto, ¡felicidades!’. Creo que siempre es un acto de amor apoyar a tu pareja en el proyecto en el que esté, y eso en sí es un gran gesto cariñoso”, contó.

Bajo esta misma tesitura, Altair Jarabo no pudo evitar los cuestionamientos con respecto a su vida amorosa y las metas que se ha planteado junto a su esposo. Como era de esperarse, el tema de la maternidad no tardó en salir a relucir.

“Por el momento no, estoy estirando la liga lo más posible”, confesó la actriz de 37 años de edad. “Disfruto mi carrera, disfruto mi independencia, disfruto mi individualidad”.

Para finalizar su intervención, la histrionisa recalcó que ser mamá para ella representa una gran responsabilidad que trae consigo muchas decisiones y cambios dentro de su vida que aún no está dispuesta a realizar.

“Es algo que me tomaré muy en serio, es una decisión que no solo yo me la he tomado con muchísimo cuidado (…) Creo que es una responsabilidad muy grande y hay que hacerla si estás híper-mega convencido”, precisó la famosa.

Seguir leyendo:

• Altair Jarabo celebra el estreno de su nueva telenovela mientras posa en un modelito de infarto

• Altair Jarabo deja a la vista su cinturita en un mini vestido de cuero

• Altair Jarabo luce su figura en bikini, posando en la playa mientras toma agua de un coco