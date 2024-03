El Chicharito Hernández responde a las críticas por sus vacaciones en la Fecha FIFA

La respuesta del delantero de las Chivas, Javier “Chicharito” Hernández, a las críticas que realizaron los aficionados del “Rebaño Sagrado”, por las vacaciones que está disfrutando por la Fecha FIFA, no se hicieron esperar, pero en esta ocasión el ex delantero del Manchester United y Real Madrid, entre otros equipos, no asumió una actitud belicosa, sino simplemente pidió que todo se les multiplique a los que le desean cosas, tanto buenas como malas.

De nueva cuenta, el Chicharito, utilizó su cuenta oficial de la red social de Instagram para hacer la siguiente publicación: “Que todo lo que veas en mi y me deseas se te multiplique! Te amo”, expuso en su mensaje acompañado de una foto quitado de la pena que publicó el controvertido delantero del “Rebaño Sagrado”.

La historia de esta confrontación mediática entre el delantero de Chivas y los aficionados del equipo tapatío tuvo su inicio el pasado lunes cuando Javier Hernández publicó una foto gozando del sol y la playa, recostado en una silla playera, a lo cual los seguidores rojiblancos empezaron a cuestionar su falta de productividad en el equipo después de los 4 partidos que lleva jugados con apenas 142 minutos de acción.

Inclusive en los dimes y diretes, los seguidores rojiblancos también cuestionaron su falta de gol y el poco aporte que ha tenido en la temporada en relación a la categoría y gran cartel del que viene precedido.

Javier “Chicharito” Hernández no tardó demasiado en responder a los aficionados que lo criticaron por tomar vacaciones en la Fecha FIFA. Foto:Juan Carlos Nuñez Cubeyro/Imago7.

Ahora el Chicharito Hernández les ha respondido con este mensaje, pero la realidad es que la afición del equipo tapatìo donde quiere ver a hablar a su ídolo es en la cancha y esa oportunidad será el próximo sábado 30 de marzo cuando Chivas y Javier ‘Chicharito’ Hernández tengan su próximo partido en el torneo Clausura 2024 de la Liga BBVA MX: visitarán a Rayados en “Gigante de Acero” para su duelo de la jornada 13 del certamen.

También es cierto que Hernández está muy cerca de cumplir un año sin anotar un gol como profesional activo, ya que su última anotación la hizo el 22 de abril contra el Austin FC de la MLS.

