Dr. Dre confirma que Eminem lanzará un álbum este año

Eminem está trabajando en un nuevo disco, que saldrá a la venta este año; así lo dio a conocer Dr. Dre, su amigo y productor, durante su visita al programa de televisión de Jimmy Kimmel.

Dre dio la noticia sorpresivamente, y le comentó a Kimmel que los tracks del disco ya han sido grabados: “Déjame explicarte algo ahora. Eminem está trabajando en su propio álbum, que va a salir este año. Hablé con él y dijo que estaba bien que hiciera ese anuncio ahorita, en este programa. Tengo canciones en ese disco, y voy a escuchar todo el contenido por primera vez mañana”.

Dr. Dre fue quien descubrió a Eminem y es responsable de la producción de álbumes como The Slim Shady LP, Relapse y Recovery. Hace algunos días, en un episodio del podcast “The Life Of Mine”, de James Corden, el productor dijo que para él Eminem (cuyo verdadero nombre es Marshall Mathers) es el mejor rapper: “A quemarropa, punto. Por supuesto, habrá discusiones al respecto porque es un hombre blanco. No creo que nadie que esté rapeando pueda tocar a Eminem en ese micrófono”.

Hasta ahora, el más reciente disco de Eminem es Music To Be Murdered By, lanzado en 2020 y que obtuvo críticas variadas. En enero surgieron rumores de que podría lanzar un álbum en conjunto con otro de sus amigos (50 Cent), pero él mismo desmintió todo en una entrevista: “No sé de dónde salió eso, pero es muy loco. Estoy intentando que 50 Cent haga un nuevo álbum. Él ha tenido una buena racha desde su tour. Le dije que cualquier cosa que necesite de mí, pues estoy aquí. Sin embargo, eso de un álbum conmigo y con él como dueto sí es una locura”.

En su faceta de productor, Eminem cuenta con otros nuevos proyectos, como un documental titulado “Stans”, acerca de las obsesiones que llegan a hacer los fans por sus ídolos, y una serie de televisión basada en “8 Mile”, la película que él mismo protagonizó en 2002. El rapper no ha dejado de aparecer en eventos públicos, como los partidos de futbol americano en los que juega su equipo favorito, Detroit Lions.

Sigue leyendo: