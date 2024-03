El senador Bob Menéndez no se presentará a reelección mientras enfrenta acusaciones de corrupción

El senador Robert Menéndez de Nueva Jersey anunció el jueves que no se presentará a la reelección como demócrata este año, mientras enfrenta acusaciones federales que lo colocan en el centro de un esquema de soborno internacional, según The New York Times.

En un video de nueve minutos publicado en las redes sociales, Menéndez, de 70 años, insistió en que sería exonerado en un juicio programado para comenzar en mayo y dejó la puerta abierta a postularse para la reelección como político independiente si es absuelto.

“No me presentaré para las primarias demócratas este junio”, dijo Menéndez en el video publicado en las redes sociales. “Tengo la esperanza de que mi exoneración se lleve a cabo este verano y me permita continuar con mi candidatura como demócrata independiente en una elección general”.

El anuncio de Menéndez complica una carrera electoral que ya incluye a dos prominentes demócratas de Nueva Jersey, la primera dama Tammy Murphy y el representante Andy Kim.

Menéndez, quien está luchando contra cargos federales de corrupción, enfrentaba un plazo límite el lunes para decidir si se postularía en las primarias de su partido. La fecha límite para la presentación de candidatos independientes no es hasta junio.

Menéndez y su esposa fueron acusados el año pasado de aceptar sobornos de tres ejecutivos de empresas, incluidos lingotes de oro, a cambio de favores legislativos.

El senador de Nueva Jersey ha declarado no culpable de la acusación inicial, así como de otros cargos posteriores, incluida la obstrucción de la justicia.

La semana pasada, un juez rechazó el reclamo de inmunidad legislativa de Menéndez contra algunos de los cargos. Está previsto que el juicio comience el 6 de mayo.

Menéndez, exmiembro de la Cámara de Representantes, ha trabajado en el Senado desde 2006 y presidió el Comité de Asuntos Exteriores del Senado dos veces, incluso desde 2021 hasta el año pasado.

Tuvo que renunciar al cargo debido a reglas que requieren que un presidente de un comité renuncie si ha sido acusado de un delito grave.

Menéndez anteriormente fue acusado formalmente de cargos federales de soborno en 2015. Un juicio terminó con un jurado en desacuerdo dos años después.

