Megan Fox habla sobre las cirugías estéticas a las que se ha sometido

Desde hace años Megan Fox ha sido objeto de polémica por los rumores acerca de cómo luce, y ahora ella misma habló sobre todos los procedimientos estéticos a los que se ha sometido, pero también los que no está dispuesta a hacerse.

Entrevistada por Alex Morgan para el podcast “Call Her Daddy”, la actriz de 37 años fue muy sincera al hablar sobre sus cirugías: “Voy a pasar por todas las cosas que he hecho. Siento que existe un estigma y no voy a ganar. Sin embargo, espero que libere a algunas personas”.

Fox comentó que a los 21 o 22 años tuvo su primera cirugía en el busto; la segunda se la hizo después de la fase en la que amamantó a sus hijos y la tercera fue recientemente (los implantes que usa son 32D). En cuanto a su rostro, dijo que nunca se ha hecho un estiramiento facial: “Ninguno de tipo medio, ni lateral de las cejas, ni regular. Aunque me gustaría uno”.

Megan tampoco se ha sometido a un tratamiento con hilos ni a alguna operación en la que extraigan grasa de sus mejillas: “Nunca me quitarán grasa…Sólo pondré grasa, nunca me quitaré grasa, lo que me lleva a que nunca me he sometido a una liposucción, ni a un contorno corporal, ni nada de eso”. También dijo que se operó la nariz cuando tenía 23 años, pero a pesar de todas esas intervenciones, a ella no le gusta algo sobre las cirugías: “Mi cuerpo no reacciona bien a la anestesia general, por eso cuando voy a operarme, es un gran problema…Tengo mucho miedo de morir bajo anestesia general. No tomo la cirugía a la ligera, y por eso no he tenido muchas”.

Desde hace cuatro años Megan Fox tiene una relación con Machine Gun Kelly, pero en la entrevista con Morgan dio a conocer que han roto su compromiso. Ella no quiso dar muchos detalles, pero aseguró que el cantante siempre será su alma gemela: “Creo que lo que he aprendido al estar en esta relación es que no es para consumo público. Creo que, por ahora, no tengo ningún comentario sobre el estado de la relación en sí. Lo que puedo decir es que él es lo que yo llamo mi “alma gemela”, y siempre habrá una atadura a él, pase lo que pase. No puedo decir con certeza cuánto resistirá ésta, pero siempre estaré conectada con él de alguna manera. Más allá de eso, no estoy dispuesta a explicar más”.

Sigue leyendo: