Megan Fox posa en la playa, usando un vestido blanco y mojado

Foto: Alberto Tamargo for Sports Illustrated Swimsuit / Getty Images

Desde hace dos semanas Megan Fox ha obtenido millones de likes con sus publicaciones en Instagram, y ahora explotó al máximo su faceta de modelo en una serie de fotos que la muestran recostada en la playa, usando un vestido mojado que dejó ver su ropa interior. El mensaje que escribió junto a las imágenes fue: “Ofreciendo lecciones de surf”.

Desliza para ver todas las fotos

La actriz de 37 años acaparó las miradas al usar un vestido elástico lleno de transparencias que resaltó sus atributos; ella eligió ese sexy outfit para promocionar una marca de uñas postizas, algo que muchos de sus fans ignoraron en las fotografías que compartió. View this post on Instagram A post shared by Megan Fox (@meganfox)

Megan Fox tiene un nuevo proyecto en cine: ya se encuentra trabajando en la película “Subservience”, un thriller de ciencia ficción dirigido por S.K. Dale. Además, el 22 de septiembre se estrenará en Estados Unidos “Expend4bles”, la cuarta cinta de la saga de filmes de acción protagonizados por Sylvester Stallone; ella interpreta a Gina, una agente de la CIA.

Sigue leyendo: