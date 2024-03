Preocupado por la condición mental de Biden, el multimillonario Nelson Peltz analiza votar por Trump

El multimillonario Nelson Peltz reconoce estar alarmado por la condición mental en que observa al presidente estadounidense y por cómo ha manejado el fenómeno migratorio que afecta a varias ciudades del país, así que analiza respaldar con su voto a Donald Trump en quien confía pueda resolver los problemas de la nación.

Durante una entrevista concedida al diario Financial Times, el magnate de 81 años, habló sobre las razones que lo impulsaron a regresar su mirada hacia el Partido Republicano.

“No podemos seguir permitiendo que todos entren a este país. Tenemos un problema de inmigración; no es un problema republicano o demócrata.

Estados Unidos no debería detener la inmigración, pero quiero que se le pongan algunos límites para que sepamos al menos quiénes somos. Probablemente será Trump quien lo haga, aunque eso no me hace feliz“, indicó.

Cabe señalar que Nelson Peltz había decidido dejar de apoyar a Donald Trump después de que al expresidente de la nación se le responsabilizó por presuntamente haber incitado a un grupo de ciudadanos para que ingresaran al Capitolio con el propósito de evitar que Joe Biden fuera reconocido como ganador de las elecciones, el 6 de enero de 2021.

“Dije que me arrepentía de haber votado por él, porque para mí el Capitolio es uno de los terrenos sagrados, y la última vez que alguien atacó la Casa Blanca fueron los británicos en 1812. Y pensé que eso era bastante malo. En ese momento estaba convencido de que Trump podría haberlo incitado”, señaló.

En un anuncio de campaña, Joe Biden acepta ya no ser un tipo joven, pero durante algunos actos públicos ha cometido varios errores al citar a personajes que murieron desde hace años. (Foto: Andrew Harnik / AP)

Sin embargo, el visionario inversionista, considera que al no existe una mejor opción para gobernar al país optaría por volver a respaldar a Trump.

Peltz también admite estar preocupado por el estado de salud que exhibe Joe Biden, esto aun cuando en la Casa Blanca insisten en afirmar lo contrario.

“La condición mental de Biden, de 81 años, es realmente aterradora. No sé lo que él sabe y no sé lo que no sabe. No sé quién habla por él y eso es preocupante”, enfatizó.

Hasta el momento, los resultados de la mayoría de las encuestas ubican a Donald Trump por encima de Joe Biden, esto a pesar de que el demócrata goza de un millonario apoyo de donantes tres veces mayor.

