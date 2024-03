Thalía se sincera sobre traumático accidente en casa que casi le cuesta la vida: “Me estaba ahogando”

La cantante mexicana Thalía, de 52 años y quien será una de las presentadoras de los Latin AMAs, se sinceró en una íntima entrevista que otorgó al programa ‘Despierta América’ y en la que revivió el complicado capítulo que le tocó vivir poco antes de su encuentro con el morning show de Univision y es que tuvo muy cerca de ahogarse con un pedazo de pollo que se le fue chueco.

“La vida es una, la tienes en segundos. Ahorita, antes de venir aquí, estaba yo corriendo y me metí un pedazo de pollo para salir corriendo así, al carro, y se me atoró. Me estaba ahogando con un pedazo de pollo y estaba sola en mi departamento, antes de subirme al carro…”, contó la esposa de Tommy Mottola sobre los instantes de desesperación que vivió.

A continuación relató que su instinto de supervivencia la llevó a hacer hasta lo imposible por sacar ese pedazo de pollo de su garganta, pues no había nadie cerca que la pudiera auxiliar, lo que la llevó a temer por su vida y a pensar en lo frágiles que podemos llegar a ser.

“Yo me empecé a hacer así (golpear en el abdomen), sola, en mi departamento, ahogándome, se me salió, nadie estaba. Yo dije: ‘En cualquier segundo, ¡en cualquier segundo!, pelas, cuelgas los tenis”, narró la actriz y cantante sobre ese duro episodio de su vida.

Posteriormente compartió una filosofía que le dejó esta prueba por la que le tocó pasar y que la hizo reflexionar sobre absolutamente todo.

“Hay que vivir, hay que disfrutar. Vivir y ver las cosas en positivo y rodearte de luz, de ser luz, que se haga la luz”, concluyó en la plática que tuvo con Karla Martínez.

