Edson Álvarez cuenta que el Tata Martino hizo como si no lo conociera durante Qatar 2022

Edson Álvarez no disputó ni un minuto en la derrota 0-2 ante Argentina en la fase de grupos de Qatar de 2022. El mediocampista mexicano afirmó que Gerardo Martino hizo como si no lo conociera.

“En el Mundial no me sentía un titular indiscutible, pero sentía que tenía muchas posibilidades de jugar. En el partido contra Polonia, hasta iba todo bien, la relación con él era la de siempre. Llega el juego contra Argentina y haz de cuenta que yo era un extraño, como si nunca me hubiera visto jugar, no inicié y no jugué”, comentó Edson Álvarez sobre ese encuentro.

El Machín es uno de los jugadores con mayor regularidad en Europa y esta temporada se ha ganado un puesto en el mediocampo del West Ham, equipo que lucha por cupo europeos en la Premier League.

Álvarez destacó que en algún momento de las convocatorias con el Tri tenía una buena relación con Gerardo Martino y compartían varias cosas en común entre ambos.

¡El Machín anotando nuevamente con México! pic.twitter.com/8Z1dKkHipl — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) March 23, 2024

“Estoy agradecido, en algún momento yo tenía una gran relación con el ‘Tata’. Una relación en la que él venía conmigo, charlamos, compartimos ideas. Es una persona a la que le gusta mucho hablar del fútbol y le interesaba mucho el sistema del Ajax, compartíamos muchas cosas”, detalló el futbolista.

Gerardo Martino habla sobre la recuperación de Lio Messi

El argentino Gerardo ‘Tata’ Martino, técnico del Inter Miami, aseguró este viernes que Leo Messi “va mejorando día a día” y que lleva unos días realizando trabajo en el campo, pero todavía es pronto para saber cuándo podrá regresar a competir tras la lesión muscular sufrida el pasado 14 de marzo.

“(Está) recuperándose, hace unos días que sale al campo, va mejorando día a día así que estamos atentos a su evolución. Es muy prematuro todavía, tenemos que esperar por lo menos la semana que viene” aseguró Martino al referirse a Messi y a las opciones de verle en el campo el 3 de abril contra Monterrey en los cuartos de final de la Liga de Campeones de CONCACAF.

“Recién es el cuarto día que sale al campo”, informó el preparador en una rueda de prensa organizada en la víspera del Inter Miami a los New York Red Bulls.

Messi, de 36 años, sufrió una sobrecarga muscular en el partido contra el Nashville del pasado 14 de marzo y no ha podido sumarse a la concentración de Argentina en esta fecha FIFA.

El exdelantero del Barcelona y del París Saint Germain se quedó en Miami para recuperarse, con el partido con Monterrey del 3 de abril como objetivo.

Sigue leyendo:

– Norberto Scoponi, ex auxiliar del “Tata” Martino, critica el polvo que levantó en la selección de México el comentario de un humorista