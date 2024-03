Salvador Zerboni estalla contra la nueva temporada de “La Casa de los Famosos”

La más reciente temporada de “La Casa de los Famosos” ha desatado una ola de opiniones divididas con su decisión de incorporar a 4 participantes a poco más de dos meses del inicio del reality, algo que no solo causó descontento entre el público. Y es que famosos como el actor Salvador Zerboni no tardaron en compartir su sentir.

En una entrevista reciente, el intérprete de “Juancho Hernández” en la telenovela ‘Parientes a la fuerza’ de mostró que sin importar que forma parte del panel de jueces, no le pareció el movimiento que se realizó dentro del reality: “Eso es una monserga para ser realista”, expresó.

“Me reconocen por siempre ser leal en mis palabras y no voy a debatir, pero se me hace bastante injusto, definitivamente, que a dos meses de haber empezado metan a cuatro participantes con toda la información y todavía les den dos semanas de indulto gratis, que no puedan ser nominados; por supuesto que no”, continuó el histrión.

Por si fuera poco, Salvador Zerboni apuntó a que esta fue una “medida desesperada” ante el poco alcance y aceptación del público que se generó durante esta temporada: “Entiendo que le está yendo muy mal por los participantes que están, que no están dando el contenido correcto”.

Dentro de sus críticas puntuales resaltó la excesiva violencia que se ha vivido dentro de la producción: “Ha sido muy polémica, mucha violencia. Definitivamente no le ha ganado a otras casas, pienso. En la que yo estuve fue una casa muy bonita, lleno de alegados, lleno de cosas; pero no tan fuerte como esto. Por eso, creo que tuvieron que meter a cuatro personas y entiendo a los productores, es algo que se tiene que hacer”, añadió.

Para finalizar, Zerboni se comprometió con el público a ser honesto con sus intervenciones en las galas: “No soy de ningún equipo. Creo que hay que pensar más en el individualismo de las personas porque de eso se trata, aquí no ganan los equipos. Equipos no hay, hay pura hipocresía. Deberían competir contra ellos mismos”, dijo.

