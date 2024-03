Joao Cancelo recordó momento caldeado y violento que vivió con Pep Guardiola: “Es un desagradecido”

João Cancelo ha sido el nombre que más está en boca de todos los medios de comunicación deportivo y en las redes sociales ligadas al mundo del fútbol, y no precisamente por el buen nivel actual y rendimiento que posee hoy en día como jugador del Fútbol Club Barcelona, sino por unas llamativas y ruidosas declaraciones que apuntaron contra su ex entrenador en el Manchester City, Pep Guardiola.

Hay que recordar que el jugador portugués fue cedido a préstamo al Fútbol Club Barcelona y el mismo encendió las redes sociales y los medios con un análisis sobre lo que fue su estadía en el Manchester City de la Premier League de Inglaterra, donde tuvo que ser dirigido por una leyenda culé como lo es Guardiola. En una entrevista al medio A BOLA, el lateral reconoció que no tiene buenos recuerdos de sus días en el campo de juego del Etihad Stadium ya que su relación con el entrenador fue lo que llevó a cabo su pronta salida del club inglés.

Cancelo no tuvo miedo en hablar fuerte y claro sobre Guardiola

“Creo que fue un desagradecido conmigo, porque yo fui un jugador muy importante en los años que estuve allí. Nunca fallé en mi compromiso con el club, con la afición y siempre lo di todo”, fueron sus primeras palabras en referencia a su situación en el club y con Guardiola al mando. Y de manera inmediata se refirió a las palabras que el director técnico había realizado un tiempo atrás en relación a su situación en el Reino Unido.

“Él no está contento con el presente de Aké y Rico Lewis”, había dicho el ex director técnico del Barcelona y el Bayern Múnich hace unos meses. Y la respuesta del defensor se hizo sentir y vaya de que manera: “¡Se dijeron mentiras! Nunca he sido un mal compañero para ellos y se lo puedes preguntar a Aké o a Rico. No tengo ningún complejo de superioridad o inferioridad hacia ellos, pero esa es la opinión del entrenador. Recuerdo un momento en el que me asaltaron y atacaron; y al día siguiente estaba jugando en el Emirates contra el Arsenal. Son cosas que no se olvidan, dejé a mi esposa y a mi hija solas en casa, aterradas. La gente sólo se acordará de esto porque el señor Guardiola tiene mucha más fuerza que yo cuando dice algo y prefiero guardármelo para mí”.

Estas declaraciones parecieran que dan por sentado que el retorno del lateral portugués no es una opción viable para el mismo y que por el contrario desea prolongar su estadía en el club catalán donde ha manifestado anteriormente sentirse muy bien: “Toda mi familia es del Benfica, pero siempre he admirado al Barcelona. Todos mis ídolos jugaron aquí, me gusta la forma en que miran a los jóvenes, tienen una cultura de juego que me encanta”.

Al analizar sus dos préstamos, primero al Bayern Múnich y luego al Barcelona, Cancelo explicó fuerte y claro lo referente a este tema:

“Ciertas cosas me obligaron a irme cedido al Bayern Múnich el año pasado. No me arrepiento, aunque el City ganara la Champions League. Creo que tomé la decisión correcta, que me fui a un club que me quería de verdad, incluso antes de renovar mi contrato. Fue un club que me dio mucho en los seis meses que estuve allí. Traté con grandes jugadores y el equipo es espectacular. Luego vine aquí, me bajaron el sueldo y no me molestó lo más mínimo. Fue la tercera vez que quiero venir a Barcelona y por fin estoy aquí”, completó.

¿Seguirá Cancelo en Barcelona?

El Barcelona deberá abonar una suma cercana a los 40 millones de euros que impone la cláusula de recisión, esto en el supuesto caso que los directivos y cuerpo técnico deseen quedarse con el jugador en sus filas.

