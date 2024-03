‘La Casa de los Famosos 4’: ¡La Melaza salva a La Bronca de la eliminación!

La permanencia de La Bronca en ‘La Casa de los Famosos 4’ se extenderá una semana más gracias a la intervención de José Reyes, también conocido como ‘La Melaza’, quien la salvó aprovechando su ventaja.

Melaza triunfó en el desafío impuesto por la producción para obtener la salvación, un privilegio que ostentaba el actor Paulo Quevedo por ser el líder de la mansión durante esta semana.

Antes de mencionar el nombre de la persona que salvaría, el exjugador expresó: “El primer día de la gala, esa persona entró conmigo y nunca ha cambiado conmigo, algo que respeto al 100. Y una cosa muy importante juega de mi equipo y yo soy leal a mi equipo”.

Sin La Bronca en la lista de nominados, los famosos que se enfrentarán a la eliminación son:

Cristina Porta

Lupillo Rivera

Maripily Rivera

Alfredo Adame

¿Quién podría irse de ‘La Casa de los Famosos 4’?

En estas nueve semanas, la dinámica de ‘La Casa de los Famosos 4’ ha cambiado y uno de los cambios más significativos fue la separación de Maripily Rivera del Cuarto Tierra.

❌️FUERA CRISTINA❌️ #FueraCristinaPortaCristina entre más tiempo esté en la casa, más se va a fortalecer

Maripily entre más tiempo esté en la casa, más se va a debilitar



Por eso. #FueraCristina. Maripily puede esperar gente#LCDLF4 https://t.co/x9zqXKLcH2 — KittyLove (@ES_Kittylove) March 25, 2024

Sin embargo, las encuestas independientes de X señalan que las participantes que están en peligro de eliminación son Cristina Porta y Maripily Rivera.

¿A quién le darás tu voto de salvación? #LCDLF4 🔥 — La Comadrita (@lacomadritaof_) March 25, 2024

Porta y Rivera fueron las habitantes que más comentarios recibieron en el posicionamiento. Alana Llitera le dijo a la española que era desleal y que utiliza a las personas a su conveniencia.

“Cristina estoy posicionada aquí porque no confío en ti. Pensaba que teníamos una buena relación, así como supuestamente la tenías con Guty y La Melaza, cosa que confirmé que no fue así porque te vi celebrando la salida de Guty”, expresó la ganadora de ‘Top chef VIP 2’.

“Creo que has sido leal con toda la casa. Cuando saliste de Fuagua dijiste que solo querías comunicarte con Guty (…) y cuando viste la oportunidad de derribar a un jugador fuerte, la tomaste porque empezaste a hablar mal de él y eso me confundió”, continuó.

Alana terminó su participación con la siguiente frase: “Supongo que te dio miedo salir eliminada y buscaste un pretexto para independizarte y te acercaste a Tierra, después hablaste mal de ellos y estás con los nuevos”.

A esto, Cristina contestó que ella siempre la sintió como una hermana pequeña y que cuando le ha dicho cosas, Alana se lo ha tomado personal.

“Te he dicho que te han quitado la personalidad, porque tú tienes mucha personalidad (…) Hay tanta información que me has dicho que no es real que no voy a debatirlo una a una. Solo te voy a decir una cosa Alana: Yo no celebré la salida de Guty, celebré que me quedaba yo”.

“Y lo único que te quiero decir es que tú pasaste una situación difícil con el tema de Carlos y fui la única que te apoyó. Te apoyé ciegamente como si hubiese apoyado a mi prima que tiene la misma edad que tú. Ni siquiera tu amiga te apoyó”, manifestó la periodista deportiva.

Este lunes se conocerá el nombre del noveno habitante eliminado de ‘La Casa de los Famosos 4’.

