Alfredo Adame es el noveno eliminado de “La Casa de los Famosos”; así reaccionaron las redes a su salida

Tremenda noche de eliminación se vivió en “La Casa de los Famosos”, pues luego de un duro duelo de titanes el actor mexicano Alfredo Adame se convirtió en la novena celebridad en abandonar el reality de Telemundo por decisión del público.

El polémico histrión que ha participado en historias como “” y “” perdió la batalla ante su mayor contrincante, Cristina Porta, con quien protagonizó un acalorado encontronazo

“Gracias, mi team. Gracias a las mujeres y a los hombres que aman a las mujeres. Gracias al colectivo LGBTIQ+”, expresó la española antes de emprender su regreso a la casa ante la mirada atónita de sus compañeros.

La salida de Alfredo Adame no tardó en causar conmoción entre el resto de participantes, pues esta se dio luego de una dura semana en la que Maripily Rivera se volvió el blanco de especulaciones por un problema de nominación que se esperaba que la llevara a salir del reality.

Sin embargo, el público decidió favorecerla al igual que lo hizo con el cantante de regional mexicano, Lupillo Rivera, quien fue el primero en volver con el resto de sus compañeros.

Las redes sociales no tardaron en convertir a Alfredo Adame en el tema de conversación con motivo de su salida, y las opiniones divididas reinaron en la sección de comentarios bajo la publicación que la cuenta ‘@telemundorealities’ realizó al respecto.

Y es que mientras se leen comentarios como: “Wow, está no me la esperaba… ahora sí se puso bueno” e “Impactada, está eliminación estuvo on fire”, hay otros en los que el público expresó su descontento por la despedida del mexicano.

“Los que estamos en shock y yo”, “Nos queda claro que él NO tenía que salir”, “Me siento tan desilusionada”, “Impactada para mal, para la siguiente sale Maripily sí o sí”, son algunas de las reacciones que se leen en Instagram.

