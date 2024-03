“El psicólogo salvó mi vida”: Richarlison lloró al confesar problemas personales luego de Qatar 2022

El tema de la salud mental es uno que cada vez parece ser más frecuente en el mundo del deporte y en el fútbol especialmente y es que en los últimos tiempos son cada vez más los jugadores que deciden hablar de ello sin trabas y en pro de que el resto que pase por lo mismo tome conciencia y valor para hablarlo, así como sucedió recientemente con el delantero brasileño Richarlison, delantero de la selección nacional verde amárela y el Totteham Hotspur.

Luego de lo que fue la eliminación de la selección nacional de Brasil en cuartos de final de la Copa del Mundo de Qatar 2022 a menos del conjunto croata, el jugador pasó por momentos complicados en su vida personal y su salud mental se vio bastante comprometida. El delantero relató por primera vez en persona todo el calvario que tuvo que atravesar al nivel que se cuestionó severamente el optar por el retiro definitivo de su carrera como jugador profesional para conseguir paz y tranquilidad.

Desgarrador esto de Richarlison:



"Acababa de jugar un Mundial, estaba en mi mejor momento, pero estaba llegando a mi límite… No hablaré de quitarme la vida, pero estaba en una depresión y me quería rendir. En Google solo buscaba cosas sobre la muerte"

Richarlison se sinceró sobre su salud mental

“Antes de ir a entrenar así yo prefería volverme a mi casa. Quería volver a mi habitación porque no entendía qué estaba pasando en mi cabeza. Le dije a mi padre que quería rendirme. Que tenía muchas ganas de rendirme. Lo que pasé después de la Copa del Mundo donde fui descubriendo cosas de gente que vivió conmigo durante más de 7 años, fue una locura”, explicó con lágrimas en su rostro en medio de una charla con ESPN UK.

Además de esto, el jugador brasileño detalló el infierno que vivía en su día a día con la práctica del fútbol “Llegar a mi padre, la persona que me empujó a perseguir mi sueño, y decirle que me quería rendir. Sufrí muchos ataques después de la Copa del Mundo y a eso se le sumó un problema personal en mi casa. Me afectó muchísimo. Parecía que era fuerte mentalmente, pero en realidad todo colapsó”.

Richarlison agradece su mejoría a las ayudas profesionales y envió un mensaje a todo el que pueda escucharlo sobre su experiencia con problemas de salud mental: “Una sesión con mi psicólogo me salvó la vida. Sólo pensaba en cosas negativas, en Google sólo buscaba cosas negativas, mi cabeza sólo quería ver cosas relacionadas con la muerte. Hoy puedo decir que busquen un psicólogo si lo necesitan porque está bueno abrirse y hablar con gente”, recomendó Richarlison a cualquiera que no se sienta bien en su salud mental.

"NO HABLARÉ DE QUITARME LA VIDA, PERO ESTABA EN UNA DEPRESIÓN" 🗣️



▶️ El brasileño confesó el mal momento que pasó luego del Mundial de Catar.



¡Mucha fuerza, Richarlison! 🙏🇧🇷



📸 Richarlison



🎙️ ESPN pic.twitter.com/X0Mtyi7QHS — DSPORTS (@DSports) March 27, 2024

“Como jugador tienes una voz que se escuche y le pido a la gente que busque ayuda. Sabemos los prejuicios que la gente tiene cuando dices que necesitas ayuda psicológica, pero gracias a dios no siento prejuicios sobre eso nunca más. Hablo de ello porque ha salvado mi vida. Estaba en lo más hondo. Solo los futbolistas saben la presión que tenemos que soportar, no solo dentro del campo, también fuera de él”, dijo también días atrás desde la concentración de Brasil en Londres para lo que fue la doble fecha FIFA más reciente.

En la más reciente doble fecha FIFA el delantero no vio acción en ninguno de los amistosos disputados por el elenco brasileño.

Su mujer ha sido una pieza vital para la mejoría del delantero

“Soy un hombre de una sola mujer y solo quiero ser feliz con mi amada”, entonó la letra del tema musical que seleccionó para oficializar la relación. La joven de 20 años fue su sostén cuando debió operarse por una lesión en la ingle en noviembre pasado y lo acompañó en la recuperación hasta volverse una pieza importante en el cuadro dirigido por Ange Postecoglou.

🇧🇷🥺 Uf, tremendo relato de Richarlison contando que un psicólogo le SALVÓ LA VIDA post-Qatar 2022, en una durísima entrevista con ESPN:



“Después del Mundial iba a entrenar y ya quería volver a casa, a mi habitación. No sé qué me pasaba por la cabeza. Incluso le dije a mi padre… pic.twitter.com/mXElVcUg3r — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 27, 2024

