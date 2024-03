La polémica actitud de Vinicius en el Brasil contra España que causó muchos momentos de tensión

En todos y cada uno de los partidos de Brasil y el Real Madrid, Vinicius Jr. siempre será un hombre al que todos van a seguir bastante cerca y estarán pendientes hasta de lo más mínimo y normalmente el delantero siempre es protagonista por temas extra futbolísticos ya que es una constante que el joven jugador pierde con facilidad los estribos y suele reaccionar de manera explosiva en situaciones que pueden llegar a considerarse provocación en contra de sus rivales.

El partido amistoso entre Brasil y España que se llevó a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu fue el recinto que albergó un fuerte cruce que tuvo ‘Vini’ con Aymeric Laporte en lo que fue el empate a 3 goles entre ambas selecciones nacionales.

El peor lado del delantero carioca

Las imágenes muestran cuando el jugador del Real Madrid sacó provecho de una situación donde el partido se encontraba detenido para cargar con su brazo derecho, aparentemente sin razón alguna contra la espalda del zaguero central, quien se giró de inmediato por dicha acción y apartó a Vinicius, mientras comenzaron a entablar una fuerte discusión.

Rodri llegó e intentó bajar los humos de este tenso cruce entre ambos jugadores, pero la situación siguió en las redes sociales ya que el jugador del Al Nassr de la Saudi Pro League, dejaría saber su sentir y pensar sin retenciones algunas con su escrito:

Laporte reposteó una publicación con una reciente frase dicha por Vinicius en rueda de prensa previa al partido amistoso entre España y Brasil: “Solo quiero jugar al fútbol”. En ese mensaje, el jugador español añadió una opinión de lo sucedido en tono irónico: “¿Quizá quería bailar…?”. El mensaje fue acompañado por varios emoticones que hacían referencia a su misiva e incluyó una carita sonriendo. El mensaje hace señalamiento claro a que Vinicius toma la decisión de celebrar sus goles en diferentes oportunidades con movimientos, por lo que se ha popularizado el lema: “Baila, Vini, baila…”.

¿El brasileño es víctima y victimario?

Vinicius ha sido señalado por sus actitudes contra los fanáticos o jugadores contrarios con reacciones violentas, pero también al ser un blanco claro de patadas rivales, así como también el recibir insultos racistas desde las tribunas.

De hecho, Real Madrid denunció hace pocos días al árbitro, Juan Martínez Munuera, ante el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por “omitir insultos” a su figura “como consecuencia de la redacción negligente del acta arbitral” del encuentro disputado ante Osasuna el 16 de marzo pasado.

Esto motivó la respuesta del Comité Técnico de Árbitros (CTA): “El citado club alude a una serie de advertencias realizadas por sus jugadores sobre gritos o cánticos por parte del público en contra de Vinicius. Debemos aclarar que, una vez revisados los audios del partido, no se escucha ninguna indicación de jugador alguno del Real Madrid sobre esta cuestión”.

Vinicius y el racismo: el día a día del brasileño

“Agradezco a todos los jugadores españoles que siempre me están apoyando. No sólo en España, en todos los lugares hay mucho racismo. Cada vez más muchos me han mostrado su apoyo. Espero que en el futuro esto cada vez vaya a menos y haya menos gente que pase por esto. Llevo mucho tiempo viendo esto, y cada vez me siento más triste, cada vez tengo menos voluntad de jugar. Nadie me está apoyando”.

En la conferencia de prensa previa al partido contra su selección verde amárela, Vinicius tuvo las siguientes declaraciones: “Recibir insultos es algo bastante triste, es algo que pasa aquí en cada partido, en cada día. Cada denuncia mía me pone muy triste. Pero como a todos los ‘negros’ que están en el mundo… Es algo triste. Esto es algo que está sucediendo… No solo en España, también en el mundo… A mi padre también le pasaba, escogían a un blanco antes que a un negro. Es algo que noto, y lucho porque me han escogido a mí… Lucho para que en el futuro próximo no le vuelva a pasar a nadie”.

“Jugar al fútbol es muy importante, pero la lucha contra el racismo es importantísima. Que la gente de color tenga una vida normal. Si esto fuera así iría a los partidos de mi club centrado sólo en jugar. Lo único que quiero es seguir jugando y que todo el mundo tenga una vida normal. Con cada denuncia me voy sintiendo peor, pero tengo que aparecer aquí y dar la cara. He pedido ayuda a UEFA, FIFA, Conmebol, CBF… que son grupos grandes y pueden luchar contra eso. El problema que existe en España es que el racismo no es delito”, manifestó en su momento con lágrimas en los ojos y notándose bastante afectado.

