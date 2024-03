¿Guty Carrera demandará a su exnovia Brenda Zambrano? ¡Así responde ella!

Guty Carrera se negó a participar en el programa “Pica y Se Extiende” de Telemundo junto a su exnovia Brenda Zambrano, debido a la intervención legal que interpondrá en su contra en los próximos días.

De acuerdo a las declaraciones de los conductores del programa, Carlos Adyan y Verónica Bastardo, Carrera aseguró que no podía participar en el programa debido a que “sucederá algo legal”, lo que se presume que es una demanda.

“Guty le informó a nuestra producción que no se puede ver contigo (Brenda) porque la próxima semana sucederá algo legal, presentará unos documentos. Ahora te pregunto ¿Sabes de qué se trata?”, le preguntó Adyan a Brenda Zambrano, quien ya estaba presente en el estudio de televisión.

La cara de Zambrano fue de asombro, puesto que no se esperaba tal respuesta. Sin embargo, expresó: “Seguramente quiere hacer lo que está haciendo en Perú contra su exnovia, que lo denunció a él y presentó hasta pruebas”.

La exparticipante de Acapulco Shore, afirmó no tenerle miedo y que estará en México lista para esperarlo.

“No le tengo miedo, que haga lo que tenga que hacer. Estaré en México sentada esperando su procedimiento legal”. Brenda Zambrano – Modelo e influencer

Aún se desconoce información acerca del procedimiento legal que introducirá Guty Carrera, pero se presume que podría ser por difamación, debido a las declaraciones de Zambrano en el pódcast de Alfredo Cantú, titulado ‘Un tal Fredo’.

¿Qué dijo Brenda Zambrano sobre Guty Carrera?

Guty Carrera se convirtió en el noveno participante en ser eliminado de ‘La Casa de los Famosos 4’.

El modelo quedó en el zoom junto a Cristina Porta, al escuchar el veredicto por parte de Nacho Lozano, Carrera le dijo a la española se encargara de “desenmascarar” a todos.

Carrera cuestionó las razones de su salida y aseguró que fue parte de la estrategia del Cuarto Tierra. Sin embargo, los seguidores del influencer aseguraron que su expareja tuvo que ver por sus declaraciones a Fredo.

Ante ese cuestionamiento, Zambrano manifestó: “Guty no salió por lo que yo dije, salió por su comportamiento que no le gustó a la gente. Yo tengo tanto hate, que la gente lo apoyaba por no darme gusto. A él lo sacaron por su personalidad”.

En el pódcast de ‘Un tal Fredo’, la modelo habló, sin tapujos, sobre su relación con Carrera y afirmó que él la manipuló emocionalmente, además lo acusó de sentir celos de su carrera profesional.

La estrella de reality añadió que antes de comenzar a vivir juntos, descubrió conversaciones de él con otra mujer y cuando terminaron su relación le escribió a su hermana para informarle que estaba “soltero”.

No es la primera vez que Carrera se enfrenta con una controversia similar, antes de salir de ‘La Casa de los Famosos 4’, Serrath lo encaró para exigirle respuestas acerca de su comportamiento y sobre algunas cosas que le dijo antes de ingresar en la mansión.

Ante estos cuestionamientos, el ecuatoriano los evadió y aseguró que todo era mentira.

Seguir leyendo: