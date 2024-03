Para Ricardo La Volpe : “Los promotores son el mal del fútbol mexicano”

En el fútbol mexicano se ha repetido hasta el cansancio que los males que están afectando a la selección de México son la falta de jóvenes con calidad que puedan nutrir al combinado azteca con posibilidades de éxito. ¿Pero la pregunta cuál es la causa en realidad? Precisamente sobre este tema, el ex director técnico del seleccionado mexicano, Ricardo Antonio La Volpe puso el dedo en la llaga respecto a que este fenómeno es culpa de los promotores que impiden a la mayoría de técnicos en darle oportunidad a los jóvenes jugadores en la Liga MX.

En charla con La Opinión, La Volpe expuso que: “Yo no tengo representante y sé lo que pasa, no es fácil sacar a los extranjeros y poner a ese joven mexicano que la está rompiendo, porque los clubes ya gastaron y ahí hubo arreglo, esa es la verdad, pero eso está mal y es la Federación la que tiene que bajar el cupo de extranjeros para generar más jugadores mexicanos, porque luego decimos, no pasamos del quinto partido en un Mundial, cuando los mejores volantes, los mejores delanteros, ¿qué son?, son extranjeros”.

Y añadió que: “Uno debe acordarse que lo normal eran cinco extranjeros, pero ahora no hacemos eso y hay otro problema que yo lo puedo decir y que son los representantes (promotores) y ellos, al margen que a veces ponen al técnico, también traen a los jugadores”.

Lavolpe habla con conocimiento de causa, sobre todo con las más recientes decisiones de los directivos de los equipos del fútbol mexicano que han priorizado el aspecto económico por encima del deportivo y eso ha derivado en un estancamiento en muchos aspectos de la propia competencia.

Entonces después, ¿cómo los sacas? ¿Vas a sacar al extranjero y vas a poner al mexicano?, en ese momento verás donde te lleva después el representante, a ningún lado. Esa es la verdad, por eso yo no tengo representante, nunca tuve representante. Incluso la última vez que estuve en el América hablé con Ricardo Peláez y arreglé directamente con él”.

Ricardo La Volpe aquí en la imagen con su asistente Víctor “Harlem” Medina, en su paso por el América tuvo mucho que ver en la aparición de jugadores como Edson Álvarez y Diego Lainez. Foto:Eloy Castillo/Imago7.

Para finalizar, también precisó que: “es que en algunas veces a mí me sorprende que México no tenga jugadores, lo que pasa que algunas veces le cuesta a los técnicos ponerlos en Primera División y darles crecimiento cuando la están rompiendo en la Sub 18, en la Sub 20 y no le dan oportunidad. Pero hay un porqué y es porque hay una cantidad de extranjeros que antes no había, entonces antes era más fácil y estabas obligado a poner más mexicanos.

🎥 | La Volpe: “Ya dejé huella en el fútbol y eso es más importante que un título” pic.twitter.com/zyTa2ok0d7 — TUDN USA (@TUDNUSA) January 17, 2017

