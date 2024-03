Ricardo La Volpe contundente: “Fernando Gago no conoce el plantel de Chivas y su trabajo corre peligro en los dos juegos contra América”

Con ese peculiar estilo de decir las cosas, pero siempre analizando el fútbol desde el aspecto táctico como lo ha hecho en infinidad de ocasiones, Ricardo Antonio La Volpe, ex técnico nacional en el proceso mundialista 2002-2006 de Alemania, aseguró en entrevista exclusiva con La Opinión, que el actual estratega de Chivas, su compatriota Fernando Gago corre un grave peligro en los dos próximos partidos contra el América: “Porque simplemente no conoce el plantel de Chivas y por esa razón su trabajo está en peligro porque en caso de perder va a ser muy bravo detener los reclamos de la gente y del periodismo”, destacó.

¿Cómo definirías la labor de Fernando Gago?

Para mí, todavía hay que conocer el fútbol mexicano, hay que conocer que estos equipos quieren siempre ganar y ahorita voy a explicar lo que hizo Fernando Gago contra el América y contra Cruz Azul. Creo que contra Cruz Azul le funcionó la línea de cinco y ahora quiso aplicar lo mismo, lamentablemente me cuesta decir esto, pero Gago pensó que podría contrarrestar al América con el mismo estilo y no le funcionó.

LaVolpe en su explicación sobre lo que pasó con Chivas contra el América añadió que:” Quizá muchos pensamos que Eduardo Torres, a quien en un principio no lo tenía considerado como defensa como punto número uno y punto número dos: la línea de tres la tienes que trabajar, porque si no, vas a cometer muchos errores. En principio creo que Fernando González es quien tiene más conocimiento de jugar como cinco para marcar a Diego Valdés. Pero creo que Gago no conoce bien al plantel y lo va a ir conociendo, aunque si pierdes tres partidos contra el América, la gente de va a querer matar.

El experimentado director técnico también señaló que:” Además estos partidos contra el América son parte del clásico y son partidos donde nadie quiere perder. Quiero entender y me parece a mí, que una línea de tres se lleva tiempo para trabajarla y Guadalajara no venía jugando así, pero la quiso aplicar contra América porque la puso a prueba en el segundo tiempo contra Cruz Azul.

El estratega argentino insistió que: “Pero la salvedad es que no le resultó contra América. Para darnos un ejemplo de como están las cosas y le digo a la gente que lo que gasta hoy América, Tigres o Monterrey, no lo puede gastar Guadalajara. Precisamente hoy lo hablé con el “Zully” Ledezma y con el “Güero” Héctor Real, de que a Chivas se le complica comprar jugadores porque se los venden a lo triple que, a los demás equipos, entonces tiene que trabajar desde abajo para producirlos, pues los directivos de los demás equipos lo saben, no son tontos, que para ellos se les facilita ir al extranjero y a Chivas todo eso se le complica”, dijo.

También remarcó que: “André Jardine conoce a su plantel, conoce a sus jugadores, maneja un sistema, 4-3-2-1, donde Valdés aparece detrás de Henry Martin y luego tiene a Julián Quiñones por fuera, todavía puede poner a Alejandro Zendejas y a Brian Rodríguez, mientras que atrás de ellos generalmente están Jonathan Dos Santos y Álvaro Fidalgo. Esto es simple, América no tiene once individualidades, sino 18, que le pueden jugar de igual a igual a cualquiera, entonces Chivas quiso hacerlo, tratando de que Eduardo Torres rompiera contra Valdés, pero se les vino Quiñones y eso generó mucha confusión. Ahora tendrá que ajustar y tratar de impedir que América logre imponer su estilo.

¿Crees que peligre el trabajo de Gago en Chivas?

Creo que, por la gente, más la prensa, sobre todo después de lo que escuché cuando perdió el primer juego con América. De cosas como que tenía miedo, pero eso ya venía desde el duelo contra Cruz Azul. Entonces la gente y el mismo periodismo que escuché, gente que está ahí y que son analíticos, tanto que hoy no es solo Televisa y TV Azteca, sino que hoy también está ESPN y Fox Sports, entonces todos esos, pues incluyen.

Otra cosa y es lo que siempre he dicho y reclamo al dirigente, es que creo que deben tener un perfil a la hora de traer a un técnico. En América estaba Fernando Ortiz y se fue, entonces llegó André Jardine, que salvo algunos detalles mantuvo el mismo perfil y así debe ser. Pero en Chivas estaba Veljko Paunovic y ahora trajeron a Fernando Gago, que no parece tener el mismo perfil

El tema Martín Anselmi

En otros tópicos de la charla con La Volpe, el ex entrenador campeón con Atlante y casi campeón con el Toluca en 2002, destacó que: En el caso del técnico de Cruz Azul Martín Anselmi demuestra trabajo con el Cruz Azul, porque, aunque haya perdido, realmente la forma de hacer funcionar a su equipo demuestra que está trabajando bien y que eso le permite tener a un equipo contendiente”, destacó.

¿Te sorprende lo de Anselmi en el Cruz Azul?

No, porque eso como ya dije, demuestra trabajo, demuestra esfuerzo, entonces creo que con eso se esta más cerca del título, simplemente porque trabaja.

¿Por ahí se ha escuchado que Anselmi le mete al trabajo como LaVolpe?

Si uno se acuerda, pues aquel equipo con Pepe Cruz, Miguel Herrera, Guillermo Cantú, Mario García, eso era con trabajo, por eso me gusta Anselmi, porque trabaja, se ve la coordinación, hablábamos de Arrigo Sachi del Milán, que es resultado del trabajo, se ve desde la salida. Cuidado con Cruz Azul, perdió con América, donde quizá le faltó el pase de gol, el tiro de media distancia, pero va a pelear, hay cinco equipos, Tigres, Monterrey, América, ahora se agregó Cruz Azul, ahora Pachuca que se está agregando con sus jóvenes.

Por eso me cuesta pensar que los técnicos no pongan a los jóvenes, es cierto que ahora no lo hacen y hay otro problema, los representantes, de que ellos ponen al técnico y por eso luego los ponen. Por eso no tengo representante, porque uno tiene que responder al representante, no es fácil poner al extranjero y poner al mexicano. Pero la Federación debe poner un límite, porque los mejores son los extranjeros.

Los reflejos de Guillermo Ochoa

Respecto a la continuidad de Guillermo Ochoa para el Mundial 20026, ¿crees que pueda llegar al próximo Mundial?

Como arquero y condiciones, con experiencia lo veo de titular, pero me genera una duda de que Jimmy Lozano no haya visto otra opción, porque la edad y los reflejos no son lo mismo. La velocidad de Ochoa es la duda.

Me tenían miedo.



¿Quién te gusta cómo relevo?

El portero de Pumas, Julio González, también está Rodolfo Cota, Carlos Acevedo, Luis Malagón, quizá Acevedo que empezó a tener muchas lesiones, pero que es Ochoa el titular no tengo duda, pero depende de su físico.

