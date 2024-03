“Necesito salir adelante”: Romi Marcos, hija de Niurka, anuncia su ingreso a OnlyFans

Romi Marcos, quien brilló durante su paso en el reality de cocina MasterChef Celebrity, demostró que no le importa el qué dirán al sincerarse sobre su decisión de abrir una cuenta de OnlyFans en la que comparte contenido subido de tono.

Durante una entrevista con Revista Influencer, la hija de Niurka Marcos indicó que la idea de incursionar en la polémica plataforma surgió luego de una plática con su cuñada: “Esa decisión sale por mi familia. Estábamos un día comiendo en Mérida y de repente mi cuñada me dice ‘¿por qué no sacas ya el tuyo?’“, contó.

Si bien la joven ya se había planteado esta idea, no la había concretado por miedo a cómo repercutiría en su carrera: “Creo que si no lo había hecho antes era por el miedo a la crítica, pero ahorita que ya lo saqué nadie ha dicho nada y chance y mucha gente no lo sabía, no llevo ni el mes”.

Asimismo, apuntó a que su incursión en OnlyFans se ve motivado por la gran retribución económica que dicha plataforma le puede otorgar a largo plazo: “Es una forma de invertir porque como todos yo necesito salir adelante y pagar una renta. No soy tan diferentes, también tengo mis necesidades económicas”, dijo.

Romina Marcos aprovechó la oportunidad para emitir una poderosa reflexión sobre el amor propio. Incluso, detalló que espera poder empoderar a aquellas mujeres que tienen miedo de dejar “salir” su lado más sensual por tener una figura más curvilínea.

“Siempre me considerado una mujer sexy, me gusta tener un cuerpo curvy, tal vez un cuerpo incómodo para unas personas, pero real para otras que tienen un cuerpo parecido al mío. Te sorprende mucho el Only, está muy satanizado“, añadió.

