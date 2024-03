A sus 60 años, Giselle Blondet está más segura que nunca sobre lo que busca en una pareja

Con una trayectoria más que consolidada en televisión y un público que le muestra su apoyo a donde quiera que vaya, la presentadora Giselle Blondet se encuentra en una de las mejores etapas de su vida a los 60 años de edad y revela cuál sería su hombre perfecto para darle una nueva oportunidad al amor. ¡Aquí te contamos lo que dijo!

En una entrevista reciente, la conductora de “La Mesa Caliente” se dijo más que contenta con el rumbo que ha tomado su vida: “Lo que más agradezco es que estoy viva para poder disfrutar de todas las cosas por las que he trabajado tanto”.

Sin embargo, esto no evita que la famosa esté lista para encontrar a una persona especial que la acompañe en su camino. Por esta razón, se sinceró sobre las cualidades que busca en una nueva relación.

“Anhelo encontrar esa pareja con la que yo me sienta tranquila, con la que me sienta enamorada, pero sin angustia”, declaró la famosa ante People en Español.

Y es que no todo ha sido color de rosa dentro de la vida de la famosa: “Yo me he sentido tantas veces enamorada pero angustiada, que quiero tener esa pareja con la que sienta que va a ser fácil estar con mi familia, con mis hijos, con mi trabajo, que no voy a tener ese resentimiento, esa competencia por mi tiempo”, reconoció.

Es así como Giselle Blondet afirma que a sus 60 años: “Ya por fin, sé lo que quiero (…) ¡Ahora sí! Tengo fe y hasta el último día de mi vida aquí estaré lista para ese amor que tanto merezco”.

En cuanto al ámbito profesional, la conductora no tiene miedo de seguir experimentado y creciendo: “Agradezco lo que tengo hoy, pero siempre estoy pensando, más que en mi edad, en qué es lo próximo que voy a hacer. No es que he pensado en reinventarme, es que es algo que forma parte de mi naturaleza”, finalizó.

