AMLO a Milei: “Todavía no comprendo cómo los argentinos, siendo tan inteligentes, votaron por alguien que desprecia al pueblo”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respondió a los señalamientos de su homólogo argentino, Javier Milei, quien lo llamó “ignorante” durante una entrevista que le concedió a la cadena estadounidense CNN en Español para el programa de Andrés Oppenheimer.

“Milei afirmó que soy un ´ignorante´ porque le llamé ´facho conservador´”, se lee al inicio de un mensaje que escribió el presidente mexicano en su perfil de la red social X.

López Obrador siguió con su texto donde, con un toque de sarcasmo, dijo que Milei “está en lo cierto (sobre su señalamiento de “ignorante”)” porque no comprende “cómo los argentinos, siendo tan inteligentes” votaron por una persona que “desprecia al pueblo” y que acusó al Papa Francisco de “comunista” y “representante del Maligno en la tierra”.

“Está en lo cierto: todavía no comprendo cómo los argentinos, siendo tan inteligentes, votaron por alguien que no está exacto, que desprecia al pueblo y que se atrevió a acusar a su paisano Francisco de ser “comunista” y “representante del Maligno en la tierra”, cuando se trata del Papa más cristiano y defensor de los pobres que yo haya conocido o tenido noticia”, señaló.

Para concluir su respuesta, el jefe del ejecutivo mexicano mandó una Postdata y un abrazo a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, quien también fue señalado en la entrevista de CNN por Javier Milei donde el argentino llamó al colombiano “asesino terrorista comunista”.

“Post data: abrazo a Gustavo Petro”, concluyó en su mensaje en la red social “X” Andrés Manuel López Obrador.

López Obrador ha señalado en reiteradas ocasiones estar en desacuerdo de las políticas privatizadoras del presidente argentino de ultraderecha, además de descartar por completo una posible reunión con Javier Milei quien tomó el mando del país sudamericano en noviembre de 2023.

“Para decirlo en una palabra, con todo respeto, fue un autogol y yo no estoy de acuerdo aunque respeto la decisión de los pueblos, con los gobiernos de derecha, no estoy de acuerdo con los gobiernos clasistas, racistas, no estoy de acuerdo con la hipocresía que es lo que caracteriza a la derecha en el mundo”, señaló López Obrador en una de sus conferencias mañaneras tras el triunfo de Javier Milei en noviembre.

