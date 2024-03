Florence Pugh se muestra en el set de “Thunderbolts”, la nueva película de Marvel

Florence Pugh dio una sorpresa a todos sus fans, pues en su cuenta de Instagram publicó un video en el que aparece caracterizada como Yelena Belova, el personaje que hizo en la película “Black Widow”. Ahora lo repetirá en “Thunderbolts”, una superproducción de los estudios Marvel.

En el clip, Pugh sale de su camerino ubicado en un trailer y dice: “Hola chicos, ¿cómo están? Sé que desaparecí por un tiempo, pero eso se debe en parte a que me llevaron rápidamente a Atlanta para filmar una película de la que se supone no debo hablar. Pero puedo mostrarles cosas furtivamente, siempre y cuando no se lo cuenten a nadie…Puedo mostrarles un poco del set. Están disparando. Ahora guardaré silencio”.

Poco después Florence presenta a Jake Schreier, el director de “Thunderbolts”, quien está viendo unas escenas que muestran a la actriz como Belova y le dice: “Ni siquiera creo que se supone que debas hacer esto”. El post ha generado más de 700,000 likes, además de comentarios de famosas como Kylie Minogue y Selena Gomez. Esta última escribió: “¡Dile a Jake que le dije “hola”! Eres preciosa y ¡buena suerte en la película!”

“Thunderbolts” se estrenará en Estados Unidos el 2 de mayo de 2025. No se saben muchos detalles acerca del argumento, pero se presentarán muchos personajes de Marvel Comics en una peligrosa misión. Aparte de Yelena Belova están Red Guardian (David Harbour), John Walker (Wyatt Russell), Bucky Barnes (Sebastian Stan) y Thaddeus Ross (Harrison Ford).

Las dos más reciente películas de Florence Pugh han sido muy exitosas a nivel mundial: “Oppenheimer” ganó siete premios Oscar hace algunas semanas, y “Dune: Part Two” continúa exhibiéndose. En este último filme ella interpreta a la princesa Irulan, hija del emperador Shaddam IV (Christopher Walken).

