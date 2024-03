Georgina Rodríguez puso a temblar las redes con vestido transparente que dejó poco a la imaginación

La socialité Georgina Rodríguez no deja de sorprender al público con sus publicaciones en redes sociales. Y es que durante las últimas semanas, la famosa se dejó ver en diversos compromisos sociales que requirieron de sus mejores looks para no pasar desapercibida ante la mirada atenta del público.

Una de las más recientes se dio a través de su cuenta oficial en Instagram, donde dio un adelanto de uno de los modelitos que portará durante la próxima temporada de su serie de Netflix, “Soy Georgina”.

El atuendo en cuestión estuvo compuesto por un ajustadísimo vestido café oscuro de manga larga y caída hasta los tobillos. A pesar de su confección “conservadora”, la pieza no tardó en causar revuelo gracias a su transparencia, misma que evidenció la ropa interior de la influencer.

Para complementar su propuesta, Georgina Rodríguez optó por un maquillaje glamuroso con tonos neutrales y un peinado que siguió la tendencia del “wet look”, dándole la apariencia de haber salido de la ducha.

Un lujoso bolso ‘Birkin’ de la casa de moda Hermès en color vino y con acabado piel de cocodrilo, así como una selección de sus joyas más preciadas fueron el acompañamiento perfecto para el look.

No pasó mucho tiempo antes de que la esposa del astro del balompié, Cristiano Ronaldo, se volviera el blanco de piropos por parte de su comunidad digital: “Que energía, estás preciosa”, “La más hermosa”, “Divina, ya sabemos por qué se enamoró CR7” y “Belleza incomparable”, son algunas de las reacciones que se registraron en la red.

Cabe recalcar que esta no es la única manera en la que Georgina Rodríguez da de qué hablar dentro de Instagram, pues recordemos que hace algunos meses decidió revelar la intensa rutina de ejercicio detrás de su silueta de infarto luego de tres hijos.

Esta consiste en trabajo de pierna en un tren de pesas con una carga 518 libras (235 kilos), bajo la la supervisión de su entrenador. Si bien este ejercicio desafía su resistencia, la influencer se encarga de realizar, por lo menos, una serie de ocho repeticiones.

