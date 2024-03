Kristen Stewart reveló que ella y su prometida Dylan Meyer congelaron sus óvulos

Kristen Stewart pronto se casará con su prometida Dylan Meyer. Ambas quieren mantener abiertas las opciones de tener hijos en el futuro, por eso las dos congelaron sus óvulos.

Recientemente, en una aparición en el podcast Not Skinny But Not Fat, la actriz reveló que ella y su prometida congelaron sus óvulos.

“Hemos hecho cosas realmente molestas como congelar nuestros óvulos y esas cosas. Así que si queremos, podemos”, dijo Stewart, de 33 años de edad.

Aunque la pareja se comprometió en 2021, no tiene apuro por casarse, están bien como están. “Ambos somos personas muy casuales, así que hicimos esta tradición radical en la que dijimos: ‘¡Cásate conmigo! ¡Cásate conmigo!’”, explicó Stewart.

“Y luego nunca planeamos una boda porque pensamos: ‘En cierto modo lo hicimos’. Pero lo haremos. Creo que tenemos un plan muy flexible, que es apropiado para nosotras”, agrega.

La actriz aseguró que esperan casarse después de su debut como directora. “Pronto dirigiré una película, así que tengo que hacerlo antes de casarnos. Porque tenemos que enviar invitaciones y darle tiempo a la gente para que se prepare para eso”, indicó.

Kristen Stewart y Dylan Meyer comenzaron a salir en 2019, pero se conocieron varios años antes. Dos años después, la pareja anunció que estaba comprometida.

Harta de las escenas de sexo en las películas

Kristen Stewart está cansada de las películas con escenas de sexo “comunes y corrientes”. A la actriz le gustaría revolucionar las escenas íntimas en pantalla, hacerlas mejores.

De acuerdo con People, la actriz, quien recientemente protagonizó la nueva película con clasificación R Love Lies Bleeding, contó en una entrevista con NBC News que quiere que que las escenas íntimas de la película fueran frescas y más realistas.

“El sexo simulado común y corriente, como si fuera a por ello, es tan rutinario, y es como si los actores tuvieran esta cosa predeterminada en la que ‘Está bien, se supone que debemos hacerlo, besarnos y tener sexo ahora’. Simplemente no es así como la gente tiene sexo y estoy harta de verlo”, aseguró.

Stewart considera que es necesario fijarse en los detalles para mejorar las escenas de sexo. “Hablar sobre la experiencia física más que siquiera verla, como verbalizarla, hablar entre ello, compartir espacio, no tener que dividirla en un montón de tomas diferentes, se sintió como… una experiencia realmente hermosa. Lo mejor es ofrecer una experiencia que fuera literal en lugar de falsa”, dijo sobre su experiencia en Love Lies Bleeding.

