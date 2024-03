El esposo de Anahí revela la verdadera razón por la que no asistió al bautizo de la hija de Maite Perroni

Luego de concluir una exitosa gira por el continente americano y no ser captados juntos por un largo tiempo, los rumores sobre una enemistad entre los integrantes de RBD no tardaron en surgir y estos solo se vieron incrementados luego de que Anahí no asistiera al bautizo de la hija de Maite Perroni.

Es justo en medio de esta ola de “dimes y diretes” que el esposo de la vocalista de la agrupación, Manuel Velasco, salió a hacer frente a los rumores y aclarar la verdadera razón por la que no acudieron al bautizo de Lía.

En un encuentro con la prensa, el político afirmó que la ausencia de Anahí nada tiene que ver con un supuesto distanciamiento entre los integrantes de RBD tras su gira “Soy Rebelde Tour”.

“Yo les agradezco mucho la invitación, sí fuimos invitados y hasta me habló Andrés, mi amigo, a invitarme. Ya tenía un compromiso y un viaje mi señora, por lo que ya no pudimos asistir”, detalló.

Asimismo, Manuel Velasco afirmó que Anahí y Maite Perroni son grandes amigas que se tienen mucho cariño y respeto, dejando claro que su ausencia en la celebración de Lía estuvo relacionada con un compromiso familiar.

Y es que recordemos que durante los días previos al bautizo de la hija de Maite Perroni y Andrés Tovar, Anahí compartió imágenes de su viaje a Estados Unidos junto a su esposo y sus hijos, Manuel y Emiliano.

Cabe recalcar que la cantante no fue la única integrante de la agrupación que brilló por su ausencia en dicho evento social, pues Alfonso Herrera, quien dio vida a “Miguel” en la serie ‘Rebelde’, tampoco fue visto en la celebración.

