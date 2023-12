Anahí explota las redes con una fotografía junto a su hermana, ¡son igualitas!

Tremenda sorpresa se llevaron los fanáticos de la cantante Anahí luego de recurrir a sus redes sociales para compartir una inesperada postal en la que aparece de lo más sonriente con su hermana, a quien el público no tardo en referirse como su “gemela”.

Luego de mucho tiempo de viaje con motivo de su gira ‘Soy Rebelde’, la cantante mexicana se reencontró con su media hermana Diana Puente, después de uno de los conciertos de RBD en el Foro Sol de la Ciudad de México.

El momento quedó documentado a través de una postal que compartió desde su perfil oficial de Instagram con un emotivo mensaje que derritió el corazón de sus seguidores.

“Te amo hermana. Qué hermoso tenerte aquí conmigo Diana”, escribió la esposa del político mexicano Manuel Velasco sobre su media hermana de nacionalidad peruana.

Además del gran cariño que traspasó las pantallas, hubo otro detalle que atrapó la atención de los internautas. Se trato del gran parecido entre Anahí y Diana Puente en la sonrisa, nariz y mirada coqueta que rockearon en la postal compartida.

Cabe recalcar que esta no es la primera vez que la integrante de RBD se pronuncia sobre su relación con su media hermana, ya que en entrevista con Joaquín López-Dóriga se pronunció al respecto: “Él vivió un tiempo en Perú donde su carrera era muy exitosa, él tuvo una primera esposa en Perú de la cual yo tengo una hermana. No me gusta la palabra media hermana”.

