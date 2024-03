Angélica Vale responde contundente a las críticas por su pérdida de peso: “Nunca podrás complacer a todos”

Angélica Vale ha dado un giro de 180 grados a su vida y este ha quedado en evidencia ante el público gracias a la transformación física que ha protagonizado. Y es que tras varios años de una dura batalla contra su peso, finalmente ha encontrado el balance que la ayudó a mejorar su salud, y de paso, perder unas libras.

A solo unos meses de dejarse ver con una renovada figura y confesar cuál fue su secreto para conseguirla, la protagonista de “La Fea más bella” apuntó a que no todo ha sido color de rosa, pues las críticas han estado a la orden del día.

La pérdida de 20 kilos, es decir casi 44 libras, le ha valido para volverse el blanco de ataques, así lo dio a conocer en una reciente entrevista en el programa “Hoy”. En primera instancia, aseguró que su pérdida de peso se debió a un tratamiento bajo supervisión médica y no tiene nada que ver con alguna cirugía.

“La dieta ya la traía desde hace años y no me hacía nada. Creo que por fin mi doctor encontró el tratamiento hormonal que venía yo pidiendo desde hace nueve años. Por fin le atinaron“, detalló ante las cámaras.

Al ser cuestionada sobre su postura ante los malos comentarios de los detractores, Angélica Vale no dudó en responder de forma contundente sin dejar de lado la elegancia.

“Como diría Mizada ‘Mojarrita enjabonada’. Obviamente, nunca podrás complacer a todos. No realicé ningún tipo de hechicería, cirugía o cosas extrañas. Hay mucha gente que no te perdona cuando eres feliz, pero también hay muchos que te apoyan y hablan bien de mí. En realidad, son más las personas que hablan positivamente que las que no lo hacen”, indicó.

Asimismo, la estrella de la pantalla chica reiteró que inició este tratamiento por salud, ya que su peso no representaba un problema para ella: ” Era un rollo de que yo me quería sentir más sana. Me quería ver mejor, eso sí. Claro que sí me quería sentir mejor”.

Para finalizar, recordó al público que “sí, se puede bajar de peso, pero no es ni rápido, ni con operación, ni pastillas, porque también andan diciendo que unas pastillas. No hay nada mágico”.

