Rubén Romano asegura que Jaime Lozano se jugará su futuro en la próxima Copa América

El ex director técnico de más de una decena de equipos de la Liga MX, Rubén Omar Romano, aseguró en charla con La Opinión, que está muy claro que el actual técnico de la selección de México, Jaime Lozano, se jugará su futuro en la próxima Copa América que se efectuará en el mes de junio en varias ciudades de los Estados Unidos.

“Creo que antes de lo que pasara lo que pasó con Estados Unidos estaba claro que la prueba de fuego para Jaime Lozano sería la Copa América y después de la derrota con los norteamericanos, pues se ha reforzado esa idea de que Lozano se jugará si o si su trabajo en este torneo, no creo que haya más si no pasa algo favorable”, destacó.

🇲🇽 Selección Mexicana: Jaime Lozano pide valorar las formas a la par de los resultados 💥https://t.co/5EKZhq33YB#SeleccionMexicanaEnUnivision | #NationsLeague | #Futbol — TUDN USA (@TUDNUSA) March 23, 2024

¿Qué opinión te merece que se hayan roto los códigos de la selección y que varios jugadores hayan ventilado lo que paso con Gerardo Martino en el Mundial de Qatar 2022?

Creo que fue algo equivocado, porque no es posible que los jugadores que van a Europa crean que son diferentes o mejores que los que juegan en México y asuman este tipo de actitudes para ventilar cosas internas del vestidor. Ellos salen a Europa porque están en buen nivel, otros no salen porque no quieren y otros más porque no se les da, pero no se puede estar hablando como lo hicieron.

¿Entonces se equivocaron?

Sí, porque no es posible lo que dijo Andrés Guardado, lo que dijo Edson, lo que dijo el “Chucky”. Bueno hasta lo que dijo Raúl Jiménez respecto a que en Europa se trabaja mejor. Eso no es cierto, porque pregunto, ¿de qué forma se mide que seas profesional? ¿Por quedarte a desayunar, a ver la tele, a descansar en el club o a como asumas ser profesional? Entonces creo que el ir a Europa tampoco es algo para sentirte diferente, sino para apoyar con tu mentalidad a los demás de no sentirse mejores.

¿Qué opinión te merecen las declaraciones de Edson Álvarez, Andrés Guardado e Hirving Lozano, que provocaron que la gente pusiera al “Tata” Martino como el enemigo público número uno? ¿Sobre todo las de Álvarez por no jugar contra Argentina?

Eso lo hablan los que no saben de fútbol, los que no analizan que una cosa es jugar con cuatro defensa y Edson Álvarez y otra cosa es jugar con cinco defensas y Edson Álvarez. Si uno tiene línea de cinco defensas como jugó Gerardo Martino contra Argentina, tiene que tener jugadores con mucha más calidad para salir jugando.

Y añadió que: “Donde si se pudo haber equivocado es colocar a Erick Gutiérrez cuando salió Andrés Guardado y no haber optado por Edson Álvarez. Pero eso es muy diferentes a las barbaridades que se dicen. Por ejemplo, todos sabemos que con línea de cinco, uno de los defensas rompe hacia atrás como contención y debieron haber estado dos jugadores que supieran con la pelota, porque realmente Argentino no llegó hasta el minuto 60 y el gol lo terminó anotando el mejor jugador del mundo.

¿Pero que se hayan formulado esas declaraciones contra Martino, son señales de que actualmente ya no se respetan los códigos en la selección?

Fue algo lamentable, declaraciones fuera de lugar, a destiempo, con un punto de vista en donde llegó un buen entrenador a la selección de México y pudo caminar bien los dos primeros años, pero después, en el cierre, cuando se fue Gerardo Torrado de la dirección de las selecciones de México, como que algo se rompió. Pero la realidad es que actualmente esos códigos internos ya no se respetan, en donde se dice todo, se pelea uno, pero las cosas ya no salen a la luz pública,

Por otra parte, Rubén Omar Romano, después de otorgar el voto de confianza a Jaime Lozano, también comentó que los asesores podrían ser una buena opción, pero siempre y cuando sean a petición y no por imposición.

¿Cuánto podrían servir esos asesores?

Rubén Omar Romano habla con conocimiento de causa de lo que podría pasar con Jaime Lozano si la selección de México no pisa con autoridad en la próxima Copa América 2024. Foto: Juan Angel Ovalle/Imago 7.

Creo que mucho, pero siempre y cuando él los pida, no que se los impongan, a mí no me impondrían a nadie. Pero si los podría pedir, de repente alguien que trabaje conmigo, que me aporte cosas, porque creo que siempre hay que tener a una persona al lado de uno, con mucha capacidad, a veces hasta con más capacidad, para que nos abra los ojos y que no le diga a todo, que sí. Pero él los tiene que pedir, no que se los impongan

¿Qué debería o deberá pedir Jaime Lozano a los directivos para mejorar el nivel de la selección de México?

El domingo pasado, cuando fue la conferencia después de la derrota con los Estados Unidos, cuando le hicieron la primera pregunta sobre que pediría para mejorar su trabajo, debió haber dicho que los microciclos de trabajo cada mes con los jugadores que juegan en el fútbol mexicano. Eso le habría ayudado más que otra cosa, pero no sé qué quiera en realidad y solo nos resta desearle suerte y éxito para que se haga algo positivo en la Copa América.

