Demi Rose celebra su cumpleaños cubriendo su cuerpo con pintura dorada

El 27 de marzo Demi Rose cumplió 29 años, y ahora, para celebrarlo, publicó en su cuenta de Instagram una colección de fotografías en las que aparece posando junto al mar. Ella lució al máximo su escultural cuerpo cubriendo lo necesario con pintura dorada y escribió junto al post el mensaje: “Otro año de bendiciones”.

Fue hace casi diez años cuando Rose comenzó su carrera, como una de las modelos que aparece en el videoclip de la canción “How Many Times”, de DJ Khaled. Ella manejó sus propias redes sociales desde muy joven, después de una etapa muy difícil en su vida, pues en el colegio sufrió de bullying.

“Nunca encontré mi lugar en la escuela. La gente era bastante desagradable y supongo que yo era simplemente diferente; las personas se sentían atraídas por molestarme y, desde que me fui, florecí”, dijo Demi a MailOnline. Todo cambió en los años siguientes, y ahora ella tiene más de 19 millones de seguidores en Instagram, además de una cuenta de OnlyFans.

La bella influencer nacida en Birmingham recibe todo tipo de mensajes, pero sólo se centra en los que la halagan: “Ahora simplemente bloqueo cualquier comentario negativo, porque no quiero que eso afecte mis propios pensamientos. He tenido que dejar crecer una piel muy dura. Me siento cómoda conmigo misma, pero nunca voy a ser 100 por ciento feliz sólo porque todos quieren ser de cierta manera”.

También como parte de sus celebraciones Demi posó al lado de gigantescas rocas. Para la ocasión optó por lucir en su cuerpo adornos hechos con pedrería, además de su imprescindible maquillaje dorado. Como un complemento a su look presumió su bolso metálico en forma de estrella de mar.

