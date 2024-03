Fallece a los 87 años el actor Louis Gossett Jr.

El actor estadounidense Louis Gossett Jr., conocido por películas como “Jaws 3-D”, “Blue Chips” y la serie de televisión “Roots”, falleció el 29 de marzo, a los 87 años. Sus hijos dieron a conocer la triste noticia a través de un comunicado: “Con nuestro más profundo pesar confirmamos que nuestro querido padre falleció esta mañana. Nos gustaría agradecer a todos por sus condolencias en este momento. Por favor respeten la privacidad de la familia durante este momento difícil”.

Gossett Jr. nació el 27 de mayo de 1936 en Brooklyn, Nueva York. Comenzó su carrera en teatro, presentándose tanto en obras de bajo presupuesto como en grandes producciones de Broadway. Fue en 1977 cuando obtuvo fama mundial gracias a un papel en la exitosa serie de televisión “Roots”.

En 1983 Louis se convirtió en el primer intérprete afroamericano en ganar el premio Oscar en la categoría de Mejor Actor de Reparto, por su trabajo en “An Officer And a Gentleman”, una película dirigida por Taylor Hackford en la que interpretó a un estricto sargento de marina llamado Emil Foley, compartiendo créditos con Richard Gere y Debra Winger.

A partir de entonces el actor comenzó a aparecer en algunos blockbusters, como “Iron Eagle”, “Jaws 3-D” y “Enemy Mine”; también tuvo un papel coestelar en la serie “The Powers Of Matthew Star”, con Peter Barton. En los años 90 se centró en las películas de acción, pero a partir de 2006 regresó a la televisión, con apariciones en programas como “Stargate SG-1”, “Boardwalk Empire” y “Watchmen”, por los que obtuvo buenas críticas. Su personaje de “Iron Eagle” también lo interpretó en el videoclip de la canción “Never Say Die”, del grupo de rock King Kobra.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la causa del fallecimiento de Louis Gossett Jr., quien estuvo casado tres veces. Richard Gere concedió una entrevista a Variety, y expresó lo siguiente: “Lou era un tipo humilde. Muy gentil, sensible e inteligente. Realmente se preocupaba por su oficio. Se preocupaba por crear un personaje y hacer un buen trabajo. Era un jugador de equipo, estaba ahí para servir a la historia. Para nuestras escenas en la película teníamos que tener una confianza real entre nosotros, y eso evolucionó muy rápidamente. Podíamos confiar el uno en el otro no sólo como actores, sino como seres humanos. Hice una película con el director Akira Kurosawa y me sorprendió mucho que pusiera “An Officer And a Gentleman” en la lista de sus 10 cintas favoritas. Pero pude entenderlo, porque en la película había un sentido de honor, dignidad, autosacrificio y autoaceptación, y el agente principal de eso era Lou”.

