Romeo Santos desmiente los rumores acerca de que había sufrido un paro cardíaco

El domingo 31 de marzo comenzó a circular por las redes sociales una noticia acerca de que el cantante Romeo Santos se encontraba hospitalizado, tras sufrir un paro cardíaco. Ahora él mismo recurrió a sus redes sociales para desmentir esos rumores.

El rey de la bachata fue muy claro en su mensaje, tranquilizando así a sus fans y expresando que el objetivo de esos rumores es que su más reciente gira no transcurra de la mejor manera: “Usted no tiene el poder, ni mucho menos la sabiduría, para hacerme daño. Si piensa que van a devolver los boletos de la gira por esta falsa noticia, pues es aún más BRUTO de lo que pensé.🤦🏻‍♂️ Si continúa pensando tanto en cómo destruirme, puede ser que a usted le dé un paro cardíaco. Dios lo reprenda”. 🖤

Este tour (que lleva por título Cerrando Ciclos) es muy especial para Romeo, ya que se reúne una vez más con sus compañeros de Aventura, el grupo que lo convirtió en una estrella a nivel mundial. Los boletos se pusieron a la venta hace un mes, y el primer concierto será el 1 de mayo en Sacramento, California.

En un comunicado el cantante dominicano explicó la razón por la que esta gira resulta muy especial para él: “Este año hay algo que debo realizar y concluir. Quiero que me acompañen en una jornada donde estaré cerrando ciclos por definitivo. Porque no es lo mismo recordar épocas bonitas a ser prisionero del pasado. No podemos estancarnos en la nostalgia del ayer, sino seguir hacia adelante, descubrir nuevos horizontes y mostrar otras facetas”.

La gira Cerrando Ciclos cuenta con 20 fechas en total, y terminará el 21 de junio con un show en Dallas, Texas. La última vez que Romeo Santos se reunió con Lenny, Max y Henry Santos fue en febrero de 2020, para una serie de conciertos en Estados Unidos con los que demostraron que siguen teniendo un gran éxito entre el público que gusta de la bachata.

