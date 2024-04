8 productos de belleza populares que puedes comprar en Dollar Tree en lugar de Amazon

Cuando queremos cuidar el dinero de la cartera y llevarnos una que otra sorpresa, sin duda uno de los mejores destinos es Dollar Tree. Si estás pensando en surtir tu kit de belleza pero no quieres gastar tanto dinero, Dollar Tree tiene opciones de primera y con precio mucho más baratos de los que encuentras en Amazon.

Muchas veces pensamos que las mejores ofertas en productos de belleza están en Amazon, pero Dollar Tree tiene algunas opciones muy populares y lo mejor es que solo cuestan $1.25 dólares. Sigue leyendo para conocer las recomendaciones de productos de belleza en Dollar Tree de una compradora experta.

Productos de belleza populares más baratos en Dollar Tree en lugar de Amazon

La influencer de compras Sarah, que en TikTok es conocida como @sensationalfinds, quiere que dejemos de gastar dinero a lo tonto en Amazon y compartió algunos productos de belleza muy populares que podemos encontrar en Dollar Tree por mucho menos dinero.

1. BioBlender Biodegradable Cleansing Sponge de Eco Tools

Si tu esponja de cuerpo o rostro está en las últimas, puedes buscar esta de Eco Tools que viene en dos tamaños diferentes. Este tipo de esponjas se usan para exfoliar la piel y dejarla más suave y luminosa. En Amazon las venden por unos $8 dólares.

2. Shampoo y acondicionador de Cantu

Por si no sabías una serie de shampoos y acondicionadores de la marca TXTR by Cantu acaban de llegar a Dollar Tree y con su precio de $1.25 dólares es una opción increíble para sumar al carrito de compras. Estos productos los puedes encontrar por $7 dólares aproximadamente en Amazon.

3. Cleanse Sponge de Real Techniques

Sarah llamó a este producto la “estrella del espectáculo” y no nos sorprende, pues esta esponja facial limpiadora es muy popular en redes sociales y lo mejor es que en Dollar Tree la encuentras por menos de $2 dólares cuando en Amazon la venden por casi $7 dólares.

4. Face & Body Bar de Bedu

Si ya elegiste una esponja de limpieza para rostro y quieres complementar con un limpiador facial puedes optar por esta recomendación. La barra tiene leche de camello de Jordania, con aroma a hierba de limón o aloe vera, y en Amazon las puedes encontrar por $10 dólares.

5. Cleansing Bar de Queen V

Si estás buscando un producto para limpieza íntima, Sarah recomienda esta de Dollar Tree por su aroma a limpio y bayas mixtas. La misma barra de limpieza la encuentras en Amazon por $5 dólares.

6. Split End Mender de One ‘N Only

Si lo que buscas es un producto para ayudar a mejorar el aspecto de tu cabello, puedes buscar en Dollar Tree este para puntas abiertas. Sarah explicó en su video que la marca quizá tuvo un rediseño y Dollar Tree pudo haber comprado las existencias con el empaque antiguo, pero el producto se vende en Amazon por $8 dólares.

7. Body Mist de Cher

Si estás buscando un nuevo aroma para rociarte durante el día, Dollar Tree ofrece una variedad de fragancias, entre las que se encuentra la recomendada por Sarah, 60’ Couture, que en Amazon la venden por más $9 dólares.

8. Gel Effect Press-On Nails de Helios

Si tus uñas necesitan un nuevo look pero no quieres gastar cientos de dólares en el salón de belleza, no te preocupes porque Dollar Tree tiene una buena oferta de uñas postizas o press-on de la marca Helios que pueden llegar a encontrar en otros lugar por casi $10 dólares.

