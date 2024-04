10 productos de belleza en Dollar Tree a tan solo $1.25 dólares

Con el estado actual de la economía no estamos para gastar cientos de dólares en productos de maquillaje y belleza, sobre todo si tenemos un presupuesto ajustado; pero esto no significa que no podamos probar otras alternativas, sobre todo si estas tienen un precio accesible. Si estás buscando ahorrar y no quieres sacrificar tu rutina, no te preocupes, las redes sociales llegaron al rescate con sus recomendaciones de productos de maquillaje y belleza de Dollar Tree.

Sigue leyendo para conocer qué productos de belleza y maquillaje puedes comprar en Dollar Tree que son buenos, bonitos, solo cuestan $1.25 dólares y que han sido recomendamos en TikTok por las conocedoras.

Productos recomendados de belleza y maquillaje de Dollar Tree

Jenn Clayton, creadora de contenido en TikTok bajo el nombre @jennclaytonbeauty y que se enfoca a encontrar los opciones de belleza y maquillaje, ha compartido una serie de videos donde muestra algunos de los mejores productos que puedes comprar en Dollar Tree por solo $1.25 y aquí te los compartimos.

1. Essentially Ageless Blur Face Primer de B-Pure

Si ya te cansaste de gastar dinero en el primer de maquillaje y estás buscando una alternativa que haga el trabajo sin vaciar tu cartera, puedes probar esta recomendación de Clayton quien dice que esta es una de sus marcas de belleza favoritas en Dollar Tree. Este primer de B-Pure contiene ácido hialurónico que ayuda a hidratar la piel mientras deja un acabado difuminado.

2. Essentially Ageless Luminizing Blush de B-Pure

La creadora de contenido de belleza en TikTok recomienda este rubor de Dollar Tree ya que le “encanta su color atrevido y llamativo” y recalca que es muy pigmentado y se difumina fácilmente, algo que apreciamos todas las personas que usamos blush. Es libre de parabenos y ftalatos, y está infusionado con aceite de camelia.

3. Pestañas Wispy Los Angeles de Ioni

Si estás en busca de unas buenas pestañas que estén a la altura de marcas que encontrarías en Ulta o Sephora, puedes optar por las postizas en su versión Los Angeles de Ioni en Dollar Tree que de acuerdo a Jenn Clayton “son muy divertidas” y de tamaño mediano. Lo mejor es que esta marca cuenta con otros tipos de pestañas, así que seguro encontrarás un estilo que se adapte a tus preferencias.

4. Pegamento de pestañas de Ioni

Y porque no podemos salir con pestañas postizas en mano sin un buen pegamento de confianza, aprovecha para conseguir el de Ioni que viene en colores claros y oscuros. Dato curioso, este mismo pegamento de pestañas de Ioni en Dollar Tree se vende en Amazon por $10 dólares. Ioni es una marca vegana y libre de crueldad animal que ha estado en Dollar Tree por muchos años.

5. Wax Strips de Dreamology

Si estás en busca de tiras o bandas depilatorias puedes con estas que venden en Dollar Tree. Clayton encontró tiras de cera para depilación que se pueden usar en área del bikini y el cuerpo que contienen manteca de cacao, así como bandas de cera depilatorias para el rostro con aroma a manzanilla.

6. Chloe Face Highlighter & Bronzer de Ioni

Si estás buscando un producto para darle color a la piel y conseguir ese look “bronceado” o de haber pasado tiempo bajo el sol, puedes optar por este producto que te ayudará a dar dimensión y calidez al rostro. Recuerda difuminar muy bien para evitar que deje un acabado “muddy” en la piel.

7. Perfect Brow All-in-One Eyebrow Kit de Ioni

Para las personas que buscan maquillar sus cejas y ahorrar dinero esta esta paleta de Ioni que incluye cuatro tonos diferentes para rellenar, contornear e iluminar la zona. Recuerda que puedes pasar un cepillo después de aplicar el color para crear un efecto más natural.

8. Essentially Ageless Blurring Pressed Powder B-Pure

Si lo que te hace falta es un polvo compacto, puedes buscar este de B-Pure. De acuerdo a Clayton no hay muchos tonos, así que encontrar tu color será cuestión de suerte. Este polvo compacto contiene ácido hialurónico y vitamina C que ayuda a reducir la hiperpigmentación con su uso. Recuerda que este tipo de polvo se puede usar como base, polvo fijador o para eliminar el brillo durante el día.

9. Lip Duo de Make Me Up

Si eres de las que no puede salir de casa sin su bálsamo o brillo labial y estás buscando reducir el gasto en estos productos de belleza, puedes optar por esta alternativa que recomienda Jenn Clayton. El dúo perfecto para mantener tus labios hidratados en cualquier lugar y cualquier momento.

10. Hydrating Under Eye Concealer de B-Pure

Despídete de las ojeras y dale luz a la zona de los ojos con ayuda de este corrector de maquillaje que Clayton ha recomendado. Ella menciona que es muy bueno y que no deberías ignorarlo si lo ves en Dollar Tree.

