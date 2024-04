Shannen Doherty planea vender sus pertenencias, dejando todo preparado por si fallece

Shannen Doherty fue diagnosticada con cáncer de seno en 2015, y dos años después entró en remisión. Sin embargo, la enfermedad regresó en 2019 y se ha extendido a sus huesos; debido a ello, la actriz ha comenzado a tomar ciertas medidas, entre las que destaca vender muchas de sus pertenencias.

En el más reciente episodio de su podcast “Let’s Be Clear” Doherty dijo que “en caso de que algo pasara” ha pensado en que sus seres queridos -especialmente su madre Rosa- no tengan la carga de deshacerse de sus cosas. “He acumulado tanta basura, que está guardada en bodegas. Yo no estoy disfrutando esas cosas, y otros tampoco. ¿Realmente necesito algo de eso? ¿Necesito tener tres mesas de comedor? La respuesta es no, ninguno de nosotros realmente necesitamos todas las cosas que tenemos, y a todos nos vendría bien una pequeña reducción y no convertirnos en acumuladores”.

Doherty comentó que los recuerdos son más importantes que las cosas materiales: “Va a ser difícil (para mi mamá) si yo muero antes que ella. Debido a eso, quiero que otras cosas le sean mucho más fáciles. No quiero que ella tenga un montón de cosas con las que lidiar…No quiero que tenga cuatro bodegas llenas de muebles. No necesito esto; realmente no me hace muy feliz, pero lo que sí me trae una gran alegría es llevar a mi mamá a los lugares a los que siempre quiso ir”.

Hace muchos años Shannen planeó remodelar su casa de Tennessee, pero debido a su enfermedad recientemente decidió viajar allá para transportar muchas de sus cosas a California, que es donde ahora vive. “Fue muy duro y muy emotivo, porque hasta cierto punto sentí que estaba renunciando a ese sueño de construir una casa en esa propiedad, construir otra para mi mamá, ampliar el granero, rescatar caballos y tener un santuario”.

Quien fuera protagonista de las series de televisión “Beverly Hills 90210” y “Charmed” comentó que el dinero que obtenga de esas ventas lo aprovechará para viajar con su madre y sus amigos: “Se siente como si estuvieras renunciando a algo que era muy especial e importante para ti. Pero sabes que es lo correcto y que te dará una sensación de paz y calma, porque estás ayudando a las personas que dejas atrás a tener una transición más limpia y fácil”.

