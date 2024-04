Target Circle Week está de regreso: cuándo inicia, qué ofertas habrá y más

¡Atención fans de Target! Se acerca un evento muy especial en tu minorista favorita y es el momento perfecto para que te surtas de todo lo que necesitas para la temporada mientras ahorras unos buenos dólares. Target Corporation anunció este martes la llegada de su Target Circle Week, o la Semana de Target Circle, que ofrecerá el doble de ahorros en comparación con la Semana de Target Circle el otoño pasado.

Y eso no es todo, pues este evento de ofertas en Target también da inicio al lanzamiento de su nueva membresía de pago, Target Circle 360. Sigue leyendo para conocer cuándo será la Target Circle Week de primavera 2024, qué ofertas y promociones encontrarás y otros detalles de esta venta especial.

¿Cuándo inicia Target Circle Week de primavera 2024?

La Semana de Target Circle de esta primavera se celebrará del 7 al 13 de abril. Pero si quieres adelantarte a las ofertas y promociones, podrás conocerlas en Target.com y a través de la aplicación Target a las 3 a.m. ET / 2 a.m. CT el 7 de abril.

¿Qué ofertas encontrarás en el Target Circle Week de primavera 2024?

El evento de ofertas especial de Target presentará promociones en las principales categorías de primavera como ropa y accesorios, tecnología, belleza y hogar. Aquí te compartimos una probadita de las promociones que te ahorrarán dinero durante la Semana de Target Circle.

40% de descuento en artículos para el cuidado de pisos.

30% de descuento en trajes de baño y sandalias para la familia.

30% de descuento en camisetas, camisetas de tirantes, shorts y vestidos para toda la familia.

30% de descuento en muebles para el exterior.

20% de descuento en todos los artículos de protección solar y para el cuidado del cabello y las uñas.

20% de descuento en los favoritos para el desayuno, café y cereales.

30% de descuento en algunos juguetes.

30% de descuento en ropa de cama y artículos para el baño.

Compre $50 en productos para el cuidado del hogar y reciba una tarjeta de regalo de Target de $15.

Compre $50 en Ulta Beauty en Target y reciba una tarjeta de regalo de Target de $15.

Además solo el 13 de abril habrá una oferta especial en las tarjetas de regalo Target GiftCard, las cuales tendrán 10% de descuento para los miembros de Target Circle, al que te puedes suscribir de forma gratuita.

Si perteneces al programa Target Circle podrás aprovechar beneficios extra durante la Target Circle Week. Crédito: Sundry Photography | Shutterstock

Beneficios de pertenecer al programa Target Circle

En la Semana de Target Circle el minorista presentará su programa Target Circle con tres nuevas opciones de membresía, gratuitas y pagadas, con las que podrás aprovechar al máximo cada una de tus compras.

Target Cicle

Esta es la membresía gratuita de Target que ofrece descuentos personalizados, ofertas exclusivas durante la Semana de Target Circle, así como beneficios y ahorros adicionales. Esta membresía tiene el beneficio de que las ofertas se aplican automáticamente al momento de pagar por lo que ya no tendrás que buscar las promociones individuales, así tienes la seguridad de que cada vez que compras en Target obtienes los mejores precios.

Y eso no es todo, pues con la membresía gratuita de Target puedes ganar 1% en recompensas al realizar compras elegibles, descuento en el mes de tu cumpleaños y más. Para conocer los beneficios completos puedes dar clic aquí.

Target Circle 360

Esta es la nueva membresía de pago de Target, que ofrece acceso ilimitado a las entregas el día con Shipt, sin cargos de entrega en pedidos de más de $35 dólares; además los miembros pueden acceder a Shipt Marketplace para comprar en cientos de minoristas asociados. Como oferta especial y los miembros de Target Circle podrán unirse a Target Circle 360 por solo $49 dólares el primer año si se inscriben al programa del 7 de abril al 18 de mayo de 2024.

Tarjeta Target Circle

Antes conocida como Target RedCard, le ahorrará a los clientes un 5% adicional en sus compras y ofrece un tiempo adicional para hacer devoluciones y recibir envíos gratis en dos días en cientos de miles de artículos en Target.com, además de acceso siempre activo para ser miembro de Target Circle 360 por $49 dólares. Para conocer más beneficios sobre la Tarjeta Target Circle puedes dar clic aquí.

Sigue leyendo:

– Target presentó una nueva marca con más de 400 productos a precios muy bajos

– 7 advertencias de los ex empleados de T.J Maxx que te sorprenderán

– 10 productos que se venden en Costco por primera vez