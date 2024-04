Hijos de Talina Fernández están en pleito y siguen sin poder vender las casas de la presentadora

La muerte de la gran Talina Fernández no solo fue un golpe emocional para sus familiares, sino que también económico, pues mantener sus propiedades no ha sido del todo sencillo para sus hijos, Patricio y Coco, quienes han hecho hasta lo imposible por deshacerse de las casas que pertenecieron a su mamá, pero hasta el momento no han encontrado a nadie interesado en comprarlas.

De acuerdo a la revista TVNotas, que fue el medio que dio a conocer la noticia, los hijos de la presentadora ya no saben qué hacer para recaudar fondos, pues hay que recordar que una de las casas de ‘La Dama del Buen Decir’ resultó con diversas afectaciones tras el paso del huracán Otis por Acapulco.

La situación entre hermanos se ha tornado insostenible con el pasar de los meses, a tal grado que Pato y Coco estuvieron cerca de llegar a los golpes en medio de su desesperación por no tener dinero.

“Actualmente, Pato y Coco lo que menos quieren es verse. Solo desean vender las propiedades para tener su dinero, comprarse un departamento e irse por su cuenta. No quieren saber el uno del otro. Es muy lamentable esto. Si Talina viviera se volvería a morir de ver a sus hijos a punto de los golpes. Ojalá se arreglen las cosas. Está horrible esto”, comentó una fuente a la citada publicación.

El mismo informante detalló que las diferencias que existen entre hermanos pudieran complicar la venta de las viviendas, pues lo que menos desea un futuro comprador es meterse en problemas de herederos y eso lo tendrían clarísimo Pato y Coco.

“Pato declaró en una entrevista con Ana María Alvarado que la relación con Coco se puso fea. Que había cambiado y estaba muy difícil la situación. A lo que éste le reclamó. Le dijo que no comentara esto porque iba a complicar la venta de las casas, ya que los posibles compradores podrían desistirse por ver problemas entre los herederos. Seguramente negarán esto cuando sean entrevistados al respecto. Pero es un hecho que pasó”, continuó.

Incluso ya hicieron una venta de garaje con algunos de los artículos más valiosos y preciados de su mamá, pero gran parte de ellos no encontraron comprador y se han visto obligados a conservarlos.

“Siguen con todas las deudas. La venta de los objetos de su mamá fue un total fracaso. No tuvieron la respuesta que buscaban. Por la desesperación malbarataron cosas muy valiosas, y no han podido vender las propiedades de Talina”, señaló el mismo informante.

Además de la casa de Acapulco, Talina Fernández poseía la casa en la que murió en Ciudad de México, así como una más en Tequesquitengo.

