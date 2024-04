OTAN se prepara para coordinar ayuda a Ucrania ante posible regreso de Trump a la presidencia

Los ministros de Exteriores de la OTAN acordaron el miércoles (03.04.2024) trabajar para que la Alianza juegue un papel mayor a la hora de coordinar la asistencia y la formación para la seguridad de Ucrania, con la posibilidad de que el republicano Donald Trump vuelva a la Casa Blanca como telón de fondo.

“Hoy, los aliados han acordado avanzar en la planificación para que la OTAN tenga un papel mayor en la coordinación de la asistencia de seguridad y el entrenamiento”, afirmó el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, en una rueda de prensa al concluir la primera jornada de la reunión que celebran los ministros en Bruselas.

El político noruego aseguró que los detalles de la iniciativa irán tomando forma en las próximas semanas.

Según la ministra de Exteriores belga, Hadja Lahbib, la propuesta de Stoltenberg incluye crear un fondo para Ucrania con 100.000 millones de euros en cinco años, a fin de desarrollar “un marco institucional más robusto y duradero para apoyar a Ucrania”.

