Pep Guardiola sale en defensa de Erling Haaland y apunta contra Roy Keane por sus fuertes críticas

Erling Haaland, el noruego delantero del Manchester City y una de las máximas figuras hoy en día del fútbol a nivel mundial, se encuentra en el ojo del huracán de la opinión pública al recibir un montón de críticas y señalamientos en donde se ha criticado su pobre nivel de juego y rendimiento luego de una serie de partidos en donde no se ha podido encontrar con el gol.

Entre las voces que más le han señalado y juzgado se encuentra la de la leyenda de los ‘Diablos Rojos del Manchester United, Roy Keane quien no dudó en dejar saber su descontento con la actuación del delantero noruego.

¿Qué fue lo que dijo Keane sobre Haaland?

En declaraciones para la cadena británica deportiva Sky Sports, Keane afirmó que el nivel de juego de Haaland es “muy pobre”, comparándolo incluso con un jugador de la cuarta categoría inglesa, League Two. De acuerdo al pensamiento del irlandés Roy Keane, a pesar de que Haaland pueda ser considerado el mejor jugador actualmente por sus características y habilidades para anotar goles, su juego general deja mucho que desear.

Haaland es actualmente el máximo goleador de la Premier League con un total de 18 dianas en su haber, pero solo consiguió anotar un gol en los últimos cuatro enfrentamientos del Manchester City y en la más reciente jornada contra el Arsenal no pudo hacerlo. La oncena inglesa dirigida por parte de Mikel Arteta consiguió anular de manera bastante eficiente a Haaland y no tuvo problemas en lo que fue el desarrollo del encuentro.

Pep Guardiola salió en defensa de Erling Haaland

Ante las fuertes críticas de Keane sobre Haaland, el técnico del Manchester City, Pep Guardiola, tuvo las siguientes palabras al respecto: “No estoy de acuerdo con él, en absoluto. Es como si dijera que es entrenador de segunda o tercera división”.

De igual forma el técnico catalán comentó que no esperaba este tipo de declaraciones por parte de Keane, más cuando es un ex jugador, y Guardiola también resaltó la importancia de Haaland en los éxitos obtenidos en el club la campaña pasada:

“Erling es el mejor delantero del mundo y nos ayudó a ganar lo que ganamos la pasada temporada. Me sorprende cuando las críticas vienen de ex jugadores… No soy un tipo que vaya a criticar a mis compañeros cuando me retire”, afirmó Guardiola.

Si bien Guardiola defendió a Haaland, hizo hincapié en la necesidad de anotación que tiene el equipo y que se necesita que el delantero mejore en la creación de oportunidades que lo lleven a anotar goles, pero esto no es exclusivamente culpa de Haaland sino de todo el equipo, fueron las palabras del técnico español.

Para Guardiola, Haaland es un jugador ejemplar que es un “enfermo” en cuanto a su dedicación con el fútbol y también explicó el proceso de recuperación que ha tenido el noruego luego de haber tenido una lesión en tiempos recientes: “Su recuperación no es tan fácil en comparación con otros, por la dimensión de su cuerpo. Necesita un trato especial, pero es consciente. Su entorno, el City, los doctores, todos son conscientes”, analizó el técnico ‘citizen’.

Roy Keane tiene historia hablando sobre Haaland

La primera vez que Roy Keane habló sobre Haaland fue en el año 2023 luego de una victoria del City ante el United por goleada de 3 por 0 con dos dianas anotadas por parte del 9 noruego y fue allí donde Keane ya había expresado su descontento con el juego de Haaland.

“Puedes hablar de ello en el vestuario. ¿Cuál es realmente el problema? Fue un bonito cabezazo de Haaland, sí, pero no hace falta hablar de ello en el campo durante cinco minutos. Baja por el túnel de vestuarios y celebra tu victoria con tu jugador allí”, comentó el ex jugador de los Diablos Rojos, quien defendió los colores del United por 12 temporadas (1995 a 2003).

