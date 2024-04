Salió a comprar un refresco y regresó con más de $30,000 dólares tras jugar la lotería

No hay duda que algunas personas realmente despiertan “con el pie derecho” y la suerte se pone de su lado en los momentos más inesperados. Esto fue exactamente lo que le pasó a un hombre en Iowa que decidió comprar un raspadito espontáneamente y terminó llevándose miles de dólares. Estamos hablando de Hunter Rodibaugh de Cedar Rapids, Iowa, quien pasó a la tienda por unas bebidas y decidió probar su suerte con un raspadito.

Hunter Rodibaugh, vendedor de autos de 23 años, decidió ir a la tienda por unas bebidas para su día y cuando decidió que también compraría un raspadito. “Compré mi Mountain Dew y mi Pepsi, y la señora me preguntó: ‘¿Hay algo más que quieras?’. Simplemente miré y dije la primera carta que me vino a la mente. Pensé: ‘Sí, dame la número 13’, que era el Monopoly?”, relató Rodibaugh el lunes mientras reclamaba su premio en la oficina regional de la lotería en Cedar Rapids.

Hunter eligió el juego de raspadito Monopoly 20X por el que pago $5 dólares y al final ganó $50,000 dólares, el segundo premio mayor de esta lotería. El afortunado ganador dijo que este este es probablemente el momento más genial que ha tenido en toda su vida y rápidamente decidió compartir la gran noticia con sus padres, a los que les informó de su premio través de un video.

Pero sus padres no le creyeron en un inicio, porque aparentemente es Rodibaugh es un bromista. “Me llamaron y me dijeron: ‘¿Estás bromeando? ¿Estás jugando con nosotros?’ Porque soy un bromista. Me gusta hacer bromas y esas cosas, así que no sabían si estaba jugando con ellos o no. Pensé: ‘No, muchachos, ¡lo digo en serio! Lo escaneé con mi aplicación móvil de la Lotería de Iowa y dice que gané 50 de los grandes’”, dijo entre risas.

Desafortunadamente Hunter no se llevó los $50,000 dólares a casa, pues tuvo que lidiar con las estrictas restricciones fiscales sobre los premios de lotería. De forma automática perdió 5% retenidos por el estado de Iowa de acuerdo a su ley estatal, lo que resto $2,500 dólares de su premio. Después tuvo que perder el 24% por las deducciones de impuestos federales; al final Rodibaugh se quedó con $35,000 dólares de su premio de $50,000.

Aunque esos $35,000 harán un mundo de diferencia en la vida y finanzas de Hunter Rodibaugh, quien comentó planea usar lo que quedó de su premio del raspadito del Monopoly 20X para liquidar sus préstamos estudiantiles, comprar un juego de palos de golf y crear un fondo de emergencia. El MONOPOLY™ 20X, basado en el clásico juego de mesa, es un juego de raspadito de $5 dólares y las probabilidades de ganar un premio son de 1 entre 4.16.

