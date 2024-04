Bobby Pulido demandará a la persona que difundió el rumor sobre su supuesta relación con Javier Alatorre

En días recientes una persona difundió en las redes sociales el rumor acerca de que Bobby Pulido mantenía un romance con el periodista mexicano Javier Alatorre, que conduce el noticiero “Hechos”. Ahora el cantante concedió una entrevista en la que, visiblemente molesto, desmintió esa información, pero además ofreció una recompensa para que le den más datos sobre el responsable.

“Yo no me había enterado, porque la verdad no sigo mucho de las noticias”, dijo Bobby a Canal 6 de Multimedios. “No sé quién es Javier Alatorre. Vivo en Estados Unidos y la verdad no veo los noticiarios. Entonces mi agente de relaciones públicas me dijo de esto y dije: ‘No lo conozco ni lo he conocido en mi vida’. Aparte me gustan las mujeres, no los hombres”.

El artista comentó que ya conoce el seudónimo de quien escribió el post: “Ya me he enterado que hay un supuesto “Fernando JM”, creo que es así. No sé si es de Monterrey, que es el que filtró todo, porque según estaba muy aburrido y quería hacer una tendencia. Y bueno, pues le voy a decir que ahora va a ser tendencia, porque pueden entrar a mi Facebook, y estoy ofreciendo una recompensa para la gente que sepa quién es, que nos dé la información porque lo voy a denunciar, lo voy a demandar”.

Bobby agregó que a lo largo de su carrera nunca ha dado motivos para protagonizar escándalos. “No se vale, yo soy un hombre de familia, tengo cuatro hijos y estoy felizmente casado con mi esposa. Y la verdad no se vale, menos cuando están aburridos y quieren hacer daño. Yo la verdad nunca me he metido con nadie”. Dirigiéndose a “Fernando JM”, dijo: “Hay una recompensa, así que tu vida no va a ser aburrida, créeme. Si ustedes saben quién es este Fernando, ya cerró su cuenta, pero de seguro la gente sabe quién es, para que se haga justicia”.

Poco después el youtuber Hugo Alexander comentó en su cuenta de X (antes Twitter) que la persona en cuestión es Fernando Jiménez Magaña, quien hace poco también inventó que los cantantes Carlos Rivera y Yahir mantenían una relación con el hijo de éste, Tristán.

El fin de semana Pulido se presentó como “artista sorpresa” en el Festival Pa’l Norte, donde interpretó tres temas, incluyendo su más grande éxito, “Desvelado”. El 5 de abril estará en el South Music Fest, pero a la par de sus conciertos el cantante considera una prioridad resolver este asunto: “Muchas veces la gente escucha algo y cree todo eso, entonces voy a irme con todo, cueste lo que cueste, y te lo juro que se va a arrepentir. Sé que hay una policía cibernética y este es un caso de difamación”.

